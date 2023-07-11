洪水橋新盤｜滙都I周六首輪推售188伙 一房折實價441萬入場

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」今日(11日)公布首輪銷售安排，執行董事關堡林表示，盡推現有2張價單共188伙於周六(15日)以價單形式發售。以最高14%折扣計算，折實售價440.92萬元起，將於周四(13日)晚上8時截票。
營業及市務部市務經理邱英發指，周六推售的188伙，包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房，以及5伙特色單位，實用面積介乎287至498方呎。價單定價由512.7萬元至830.7萬元，呎價介乎14,754元至 18,341元。扣除最高折扣14%，折實售價由約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價介乎12,688元至15,773元。
滙都I提供3個示範單位，其中以第2座8樓A07室為藍本搭建的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積423方呎。設計概念以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓居住者可以享受到更加綠意盎然的生活環境，故單位以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計以及別具風格的特色牆身和玻璃窗趟門，格調簡潔。
↓↓第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓
資料顯示，滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。