洪水橋新盤｜滙都I周六首輪推售188伙 一房折實價441萬入場

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」今日(11日)公布首輪銷售安排，執行董事關堡林表示，盡推現有2張價單共188伙於周六(15日)以價單形式發售。以最高14%折扣計算，折實售價440.92萬元起，將於周四(13日)晚上8時截票。

營業及市務部市務經理邱英發指，周六推售的188伙，包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房，以及5伙特色單位，實用面積介乎287至498方呎。價單定價由512.7萬元至830.7萬元，呎價介乎14,754元至 18,341元。扣除最高折扣14%，折實售價由約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價介乎12,688元至15,773元。