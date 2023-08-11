海外樓市專題｜息魔嚇退買家 英租金急漲

英國經濟過去飽受通脹及生活成本急劇上漲影響，英倫銀行透過13次連續加息控制通脹，然而卻令當地置業的按揭成本大幅飆升，不少人因難以負擔按揭供款而「轉買為租」，觸發上月全國平均租金按年急增逾一成，更出現平均20個租戶爭一個租盤的情況。與此同時，英國樓市卻見緩步下行，有四成房屋平均錄得7,700英鎊(約7.68萬港元)貶值。有業內人士表示，年底時英國基本利率將由現時約5.25厘，加至高達6厘，達到20年的高峰，全英有超過200萬人將承受大幅增加貸款利息，並估計樓市今年內平均下跌最少5%。

(撰文︰Wendy全球樓行)

據Zoopla 7月數據，全英國2,900萬套房屋總價值為10.7 萬億英鎊，其中1,110萬套或近四成房屋在過去半年平均貶值2.6%，平均下跌額7,700英鎊。價格錄下跌房屋數量亦增加，大部分集中英格蘭南部，沿海地區獨立屋及平房，跌幅更大。

業主直接轉嫁成本 上月租金飆10%

英國長時間高通脹令按揭利率不斷攀升，不少業主將持有的物業成本直接以加租方式轉嫁租客。今年5月起，英國租賃市場競爭漸見激烈，據BBC委託房地產網站Rightmove的調查指，5月份平均每個租盤均收到20次睇樓要求，數量高於去年同期的19次，相比2019年同期、即疫情前的6次更是增加逾兩倍。其中西北地區排隊睇樓的人數由2019年的7次，一躍至今年的30次。

及至今年7月份，英國租金更創新高。據Homelet公布，上月最新數據顯示，目前英國每月平均租金為1,243英鎊，按年上漲10.3%，按月多1.1%，創下歷史新高。如不包括倫敦，英國各大地區的平均租金亦升至1,037英鎊。每個地區的租金均錄得年度上漲，其中蘇格蘭升幅最大，自去年7月以來上漲15.8%，每月平均租金達973英鎊。

