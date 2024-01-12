海外樓市專題｜澳樓價年漲8% 珀斯跑贏

過去一年環球利率不斷攀升，令按揭借貸成本抽升，香港樓市去年「跌唔停」，差估署私人住宅樓價指數跌至6年多以來新低。然而不少移民熱點的樓價去年卻在高息下企硬，除英國外，澳洲去年地產市場表現強勁，全年升幅8.1%，其中珀斯(Perth)樓價更是按年飆升15.2%。(撰文︰Wendy全球樓行) 澳洲在去年6月和11月兩次大手加息，加上生活成本持續上升，令生活負擔日增，再加上消費者信心低迷，仍然無阻樓市逆向衝高。CoreLogic的全國房屋價值指數(HVI)顯示，澳洲樓價去年按年漲8.1%，與2022年全年跌4.9%相比，樓市出現逆轉，但卻遠低於2021年全年24.5%的升幅。

自去年5月以來，珀斯、阿德萊德(Adelaide)和布里斯班(Brisbane)樓價「追落後」，平均每月上漲逾1%，三大城市相對於墨爾本和悉尼，住屋負擔壓力較輕。其中珀斯年度樓價升幅最顯著，過去一年飆15.2%，平均樓價660,754澳元(約346萬港元)；阿德萊德年度樓價漲8.8%，平均樓價升至711,604澳元(約373萬港元)；布里斯班樓價升幅13.1%，平均樓價787,217澳元(約413萬港元)。 不過，墨爾本和悉尼兩大城市的樓價卻自6月加息後，上升速度大幅放緩，墨爾本樓價11月和12月期間更錄下跌。全年計算，墨爾本樓價漲3.5%，平均樓價升至780,457澳元(約409萬港元)；悉尼樓價升11.1%，平均樓價升至1,128,322澳元(約591萬港元)。

半年人口增62萬 移民新高 澳洲樓價上升的主因是移民人口爆炸增長帶動住屋需求。根據澳洲統計局(ABS)最新發布數據顯示，截至去年6月的上半年財年，澳洲人口增加62.41萬人或2.4%，海外移民湧入更刷新紀錄，推動總人口已達2,660萬人。至於2022/2023財年，澳洲海外移民人增加51.81萬人。由於澳洲人口自然增長持續下降，移民佔全年人口增長的83%，當中絕大部分為留學生。 另一邊廂，澳洲政府為壓抑樓市過熱而不斷「加辣」，調整外國人買樓政策，購買已落成物業的申請費用將增兩倍，而長期空置物業的罰款亦會大幅加5倍。新例將於今年實施，並適用於2017年5月後購買的現樓。現時購買價值100萬至200萬澳元的物業需支付2.82萬澳元(約14.5萬港元)申請費及空置稅，但新措施將會把申請費上調至8.46萬澳元(約43.5萬港元)，增幅2倍；空置罰款則會增加至16.92萬澳元(約87萬港元)，較現時多5倍。