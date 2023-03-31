海外樓市專題｜英國另類物業：退休住房

英國政府鼓勵當地人上車置業，推出不少住房計劃，除了首次置業計劃(First time buyer)及共享產權(Shared Ownership)的房屋外，還有另類的物業，例如退休住房(retirement housing)，主要是針對長者的住房計劃，申請者需要年滿55歲或60歲英國公民，港人在BNO「5+1」後，便可成為英國公民。大多數退休住房為租賃業權(lease hold)的物業，租賃年期為99年或125年，另外新建的退休物業也有999年的租約。

養老式自置物業 設個人護理服務

不少手上有資金的長者希望晚年入住服務較為周全的退休物業，除了在自置物業中生活，又可結識同齡的新朋友、上興趣班或修讀課程，住綜合大樓比其獨自生活更安全，物業管理亦可以提供個人護理，甚至是全天候護理亦可，情況類似香港的護老院等，但是香港大多以月租形式，英國卻可以購入單位自住。至於盤源方面，可以在各大屋網上搜尋。

租賃業權轉售難需時長 管理費不菲

由於為租賃業權，土地擁有人(freeholder)會提供管理服務，藉此向承租人收取定期的管理服務費，尤其是在經常提供額外服務的退休住房。當中的服務包括，院內有一名物業經理並會提供協助及服務，同時管理包括維護和清潔公共區域，例如走廊、電梯、公共休息室、室內及室外場地等。還有物業的結構、外部和公共區域的維修和保養及建築物保險。例如一房公寓，每年可能需支付1,500英鎊至3,000英鎊的管理費用。另外長者可以通過申請養老金抵銷相關的服務費用。

不過，購買退休住房都有代價，例如比較難出售，而且所費不菲。退休住房樓價通常比公開市場上的相同物業更貴；而雖然24小時提供服務，但並非所有退休住房均有醫療服務，即使提供也會額外收費。

由於是養老院，相關單位通常較難出售，主要因為這類物業轉售的目標買家是55歲及以上人士，可能需要很長時間才能出售，最終售價可能遠低於預期、甚至蝕本，甚至長者離世後，部分物業更成為處理遺產的家庭成員的負擔。