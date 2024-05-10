海外樓市專題｜英掀投資宿舍熱 成交漲4倍

英國樓市近月因應按揭利息回落，令成交量連續7個月錄得升幅。雖然樓價仍然牛皮，甚至有下跌跡象，惟投資者對樓市熱情持續，更將投資焦點轉移至學生宿舍市場。數據顯示，今年第一季投資在英國學生住宿市場的金額，較去年同期激增4倍，達7.5億英鎊(約73億港元)。

按息向下 住宅成交量連升七個月

英國房地產平台Zoopla數據顯示，4月份英國住宅成交量按年增長12%，升勢由去年10月至今，已連續7個月錄得升幅，反映按息回落刺激樓市成交反彈。近月5年期固定息率、按揭成數為75%，其按揭利率已由高峰逾7厘，回落至4.5厘。

隨著按揭貸款利率由去年夏季高位回落，買家陸續恢復信心。英倫銀行指，今年3月份按揭貸款批出數量升至18個月最高，達61,300宗。市場估計，今年底英倫銀行會將利率由5.25厘的16年高位，下調約40點子，普遍預計首次減息將在今年9月發生。

樓價牛皮 英格蘭東部跌1.7%

雖然成交量急增，然而樓價方面卻表現牛皮。Zoopla樓價指數顯示，截至今年3月，英國平均樓價為264,500英鎊(約258萬港元)，樓價較上月上漲0.1%，按年卻下跌0.2%或410英鎊(約4,005港元)。

其中英格蘭東部的樓價跌幅最大，按年下跌1.7%。報告指，目前仍有64%英國房屋的樓價錄按年下降，相比去年10月高位的82%，已逐步放緩。

不過「重災區」英格蘭南部，面臨樓價下跌的房屋比例則躍升至95%至100%當中，南部較為知名的城市包括倫敦、牛津、雷丁(Reading)、布里斯托(Bristol)等；另外中部的東米德蘭茲郡(East Midlands)，亦有93%的房屋樓價格下跌，區內較多港人居住地方有諾定咸(Nottingham)。