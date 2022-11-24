海外樓市｜你不知道的英國樓Cash buy陷阱！

英國因通貨膨脹及加息連帶效應下，2年期及5年期固定按揭利率曾升穿6厘。雖然近月新政府上任，新的預算案中由原本減稅變加稅，按揭利率亦有輕微回調，但新近申請按揭人士的審批卻愈來愈難，不少已出價的準買家表示，現時很難借到按揭，正打算用現金購買心儀的物業，卻怕買中「化妝樓」或是有問題物業，其實cash buy買樓亦存在不少陷阱，有港人因買入有結構問題的物業，最終將英國測量師告上法庭。

若向英國銀行申請按揭，其測量報告比坊間最貴的第3級測量報告更嚴格。(資料圖片)

銀行按揭測量報告嚴格

在英國以按揭及現金買樓最大的分別是測量報告及估價。若向英國銀行申請按揭，銀行的測量師會「地毯式」搜索物業的毛病，由於銀行不想借出的按揭貸款血本無歸，其測量報告比坊間最貴的第3級測量報告(Home Survey Level 3)更嚴格，雖然目前第3級報告已是對物業的結構狀況進行全面評估，還包括所日後需要維修的估計成本，但仍是無法提供物業的確實估價。

目前在英國一般的測量報告平均費用約400至1,425英鎊(約3,719至13,251港元)之間，具體取決於房產價格和物業的大小、位置以及物業類型，如果是樓價100萬英鎊(約930萬港元)以上的物業，就需要另外報價。

加建致牆身傾斜手尾長

另外，英國有不少獨立屋喜歡加建閣樓，置業最大陷阱是物業的結構問題。港人王生2020年初，以cash buy約19萬英鎊(約179萬港元)買入曼城的獨立屋，他表示當時坊間未有太多買賣資訊，在新冠肺炎疫情前便前往曼城睇樓，加上當地申請按揭繁複，故以cash buy買入物業。

整個買賣過程中只做最簡單的測量報告，在兩年前買入時，原業主已加建閣樓，樓高3層的獨立屋，今年這位屋主以BNO Visa移民英國後，在入住物業前決定加建樓下的廚房，並延伸出後花園的部分空間，可是卻發現2樓的兩個房間無法閂門，他一直是以為自己加建廚房的「後遺症」。

最後經專業人士評估後，原來上一手業主在3樓加建的閣樓，又加建了廁所及企缸，為了用盡空間，更將3樓閣樓上的橫樑取走一半，導致物業向內傾斜，因為3樓的整個閣樓超重「壓下來」令2樓的牆身傾斜，上一手業主為了遷就門框的開關，更打斜削去部分門的面積。可是上一手遺留的問題，王生當時聘請的測量師並沒有發現，最終仍是花費一大筆金錢找相關人士處理牆身傾斜問題。最終，王生亦從法律途徑追討測量師失職，但他坦言是一場漫長的抗爭，又勸如果看到門框有傾斜問題，要避免購入。