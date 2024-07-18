海外樓市｜入手前留意！英國古式大宅維護費高 平均每月7千

在英國置業，不少買家鍾情古蹟英式大宅或仿古大屋(Period Property)，尤其是1837年至1901年維多利亞時期的建築，有當地地產業人士指，英國古式大宅的需求高，因為其魅力看似永遠不會過時。然而有數據指，超過五分之一的英國人居住在仿古房屋中，這類房屋的維護成本卻十分昂貴，平均每月花費高達約700英鎊(約7,080港元)。

維多利亞時期建築最受歡迎

根據英國房地產網站Rightmove資料顯示，最受歡迎的5種時期古蹟英式大宅風格，其中排名第一為1837年至1901年維多利亞女王統治時期建造的房屋。這類房屋混合哥德式及希臘羅馬舊建築風格，大多樓高兩層至三層，擁有高大的窗戶和大量的維多利亞式的裝飾。排名第二則是1714年至1837年喬治亞風格的房屋，由古典希臘和羅馬建築演變而來，講求對稱性和平衡而聞名的建築。排行第三為1890年代末至1910年愛德華時代建築，雖然不及維多利亞時代的華麗，而是以簡潔、外觀明亮為主，但是配置天然氣和電力。