海外樓市｜出租受限 結構有隱憂 英宅1萬鎊放售 提防中伏

海外樓市專題

去年初至今年5月底止，已有逾11萬港人獲批以BNO Visa移民英國，在當地置業為不少移英港人要考慮的問題。英國樓價在過去3年持續攀升，近日物業網站Zoopla就出現1萬英鎊(約9.4萬港元)的放盤，價錢極度低廉，吸引不少投資者躍躍欲試。有地產經紀表示，價錢太便宜，物業或隱藏結構性問題，部分更是拍賣盤，投資初哥不宜沾手。(撰文︰Wendy全球樓行)

英國樓價過去3年不斷上升，根據英國國家統計局最新數據，5月整體平均樓價按年上升12.8%，按月升1.2%，平均樓價為283,496英鎊(約267萬港元)，其中英格蘭平均樓價按年上升13.1%，按月升1.3%，平均樓價為302,278英鎊(約284萬港元)，另外西南部地區升幅最厲害，按年上升16.9%，按月升1%，平均樓價為323,418英鎊(約304萬港元)。西南部城市包括布里斯托爾(Bristol)、康沃爾郡和錫利群島(Cornwall & the Isles of Scilly)、德文郡(Devon)等。

至於東北部，按年上升9.7%，按月下跌0.1%，平均樓價為153,592英鎊(約144萬港元)。西北部則按年上升11.5%，按月下跌0.2%，平均樓價為205,783英鎊(約194萬港元)，西北部城市包括曼徹斯特及利物浦等。

根據Zoopla提供的1萬英鎊、甚至低於1萬英鎊的英國放盤，物業主要集中在東北部及西北部。

