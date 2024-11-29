海外樓市｜加稅踩一腳 成交恐萎縮 英國樓市雪上霜

英國購買多於一伙住宅的稅率，從3%提高到5%，業界指「令原本萎縮七成的市場，更萎縮」。(資料圖片)

英國工黨上場公布新一份預算案，卻違背當時的不加稅選舉承諾，直接宣布加稅400億英鎊(約4,000億港元)。當中對於物業投資者最大的影響是，投資多於一層物業，稅率由3%，增加至5%，另外明年4月1日起更降低免首次置業的印花稅門檻。有專家指，即使是BNO港人現時入市買自住二手樓，或趕不及加稅前成交，「令原本萎縮七成的市場，更萎縮」。

英國財相李韻晴(Rachel Reeves)上月底公布上任後首份預算案，宣布加稅400億英鎊(約4,000億港元)，違背工黨之前宣稱不加稅的選舉宣言。市場普遍認為，工黨一直打算提高稅收，卻缺乏勇氣在大選前向英國公眾承認，今次預算案更激發民眾不滿。日前有英國人在國會官方網站發起聯署，要求提早大選，情況更愈演愈烈，兩日內已經達標，更以每小時10萬英國人簽署速度直線急升，目前已有逾284萬人簽署。

加稅部分包括增加物業以外的大部分資產增值稅(capital gains tax)，其中低檔稅率會由10%增至18%，高所得者的高檔稅率則由20%增至24%。另外，僱主為員工國民保險供款比率會由現時的13.8%增至15%。

然而對於英國物業投資者而言，最大的影響是在今年10月31日後，購買多於一伙住宅的稅率，亦從3%提高到5%。

首置免稅樓價金額下調

另外，當局更大力降低首置印花稅門檻，早在前首相卓慧思(Liz Truss)在2022年9月迷你預算中制定，購買樓價低於25萬英鎊(約245萬港元)的自住房屋買家，毋須繳納印花稅；另外即使全球首次置業並只要為自住物業亦可免稅，門檻為42.5萬英鎊(約417萬港元)。然而，新政府上場將推翻上述政策，並將於明年4月1日開始，將零稅率自住物業樓價門檻恢復至12.5萬英鎊。另外，全球首次置業並為自住物業門檻降至為30萬英鎊(約295萬港元)。