海外樓市｜家庭支出飆三成！移英港人慳錢有法

俄烏戰爭令英國能源供應緊張，同時英國通脹持續令不少當地人生活開支陷入危機，英國8月份消費物價指數(CPI)達9.9%，對比上年度同期的3.2%，大幅提升6.7個百分點。有移英港人表示，家庭支出今年已增加約30%，覺得生活成本不斷上升，感到壓力，故購買日用品時需要更加精打細算。 英國經濟陷入衰退，8月國民生產總值(GDP)較7月份收縮0.3%，低於市場預期，加上8月CPI達9.9%，雖然比7月10.1%回落不少，但對比上年度同期的3.2%，大幅提升6.7個百分點。

改變生活習慣 減外賣咖啡少食肉 英國《金融時報》調查報告指，為了面對生活成本上升，不少英國人選擇改變習慣，暫停奢華，例如減少吃肉、選用超市自家品牌、放棄外賣咖啡、盡量減少洗衣、一次過烹飪大量食材以儲存日後食用，以及乘坐公共交通工具等。 另外，約有80%受訪者表示，由於生活開支上升，將減少在餐館和酒吧消費，近70%人表示，減少購買衣物，而有三分之二的人正在考慮縮減假期和娛樂活動的開支。 新冠肺炎疫情令全球消費者信心(Consumer confidence)不斷下降，根據經濟合作暨發展組織(OECD)資料顯示，OECD的消費者信心指數今年8月跌至96.48，按年下跌約3.5%，其中英國8月消費者信心指數按年下跌逾8.8%，至93.06。內地7月份消費者信心指數按年亦挫約11%，至91.62。

油價升三成 未入冬電費已漲 40% 去年3月以LOTR(Leave outside the Rules)登陸英國、現時經營YouTube頻道「Moon媽在英生活」的八十後港人Moon媽表示，對比去年3月剛到埗英國時，現時一家三口的家庭開支大幅增加約30%，由俄烏戰爭爆發後，能源及油價猶如「溫水煮蛙」般逐步提升。一家居住在諾丁漢，出入都需要駕車代步，去年3月時，一公升油費約120便士，現時已升至逾160便士，增33.3%，最貴更升至約190便士，升幅逾58%。 她又指，現時正在學車，因為油價上升，每小時學費由33英鎊加至35英鎊，加價6%。她又表示，1年前跟能源公司簽了固定的收費計劃，1年內不可以加價，以往每月是繳交95英鎊水、電費，但是現時1年過去，10月收到最新的能源帳單，加幅升逾40%，超過140英鎊，她無奈指，今年夏天已加價40%，如果到了冬天，能源費用更不能想像。