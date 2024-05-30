海外樓市｜日圓貶值效應！首季東京樓市投資飆60% 稱冠全球

日圓持續走貶，新冠肺炎疫情過後，海外投資者在當地投資樓市勢頭強勁。有報告指，今年首季全球各城市的房地産投資額當中，日本東京圈按年增長60%，達76.5億美元(約598億港元)，為全球之冠。中國富豪尤其是鐘情投資日本，不少人更舉家落戶日本，去年底在日本的中國居民，按年增加6萬人，為近年來的最大增幅。有來自內地的「新移民」表示，喜愛日本美食及醫療體制完善，今年5月份決定舉家遷往日本東京定居。

千代田區物業 10 年升 2 倍 大阪倍升

根據日本的房地産調查公司東京KANTEI(東京品川區)最新報告，公司按車站分別調查了樓齡約10年的二手房的平均期望售價，其中在東京地鐵的新御茶之水站(東京千代田區)周邊，約10年樓齡物業的價格較新盤銷售時升約2倍，現時平均售價從每方呎為5,914元，上升至約17,742元。另一個港人熱愛投資的地區關西，JR西日本的大阪站周邊(大阪市北區)的物業亦漲至約1倍。在名古屋地區，名古屋市營地鐵的久屋大道站(名古屋市中區)漲40%。

日本樓價帶動不乏來自海外投資者的助力，根據大型房地産仲量聯行報告統計，2024年首季全球各城市的房地産投資額當中，日本東京圈(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣)比去年同期增長60%，達76.5億美元，超過紐約和倫敦，躍居世界第一，並為繼2020年首季後，東京圈再次位列第一。