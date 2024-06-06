海外樓市｜日本設4金融特區 吸才亦吸財 札幌福岡上榜

日本生育率降至歷史新低，死亡人口持續超越出生人口，日本政府30年來累計花費超過66萬億日圓，仍然無法令生育率止跌。本地人口增長無望，為吸納人口及資金，當地近年大推投資者簽證。日前，日本政府宣布選定東京都、大阪市、福岡市和北海道札幌市4個地區為「金融及資產運用特區」，除了為外國投資者設在留資格(在日本境內從事活動及居留的資格)，亦希望帶動經濟發展。

日本厚生勞動省6月份公布2023年的人口統計顯示，一名女性一生中生育孩子數量的總和生育率僅為1.2，創歷史最低。因對未來不安和價值觀變化而對結婚生育猶豫不決的年輕一代不斷增加，少子化更是難以遏制。2023年數據顯示，不包括外國人的出生人數按年減少5.6%，降至約72.7萬人。出生人數連續17年低於死亡人數。

為了日本未來發展，當局陸續開放外國人來日定居簽證，過去大受港人歡迎的「經營管理簽證」，申請條件為必須擁有營業場所及投資500萬日圓(約25萬港元)，以「開辦公司」、「收購日本公司」或「分公司管理業務的管理者」的名義及在日本有固定的公司辦公室，便可按營運狀況獲簽，一般住滿10年可申請日本永住權。然而過去不少新興公司無法獲利，投資要求亦令人卻步。