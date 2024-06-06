海外樓市｜日本設4金融特區 吸才亦吸財 札幌福岡上榜

日本生育率降至歷史新低，死亡人口持續超越出生人口，日本政府30年來累計花費超過66萬億日圓，仍然無法令生育率止跌。本地人口增長無望，為吸納人口及資金，當地近年大推投資者簽證。日前，日本政府宣布選定東京都、大阪市、福岡市和北海道札幌市4個地區為「金融及資產運用特區」，除了為外國投資者設在留資格(在日本境內從事活動及居留的資格)，亦希望帶動經濟發展。
日本厚生勞動省6月份公布2023年的人口統計顯示，一名女性一生中生育孩子數量的總和生育率僅為1.2，創歷史最低。因對未來不安和價值觀變化而對結婚生育猶豫不決的年輕一代不斷增加，少子化更是難以遏制。2023年數據顯示，不包括外國人的出生人數按年減少5.6%，降至約72.7萬人。出生人數連續17年低於死亡人數。
為了日本未來發展，當局陸續開放外國人來日定居簽證，過去大受港人歡迎的「經營管理簽證」，申請條件為必須擁有營業場所及投資500萬日圓(約25萬港元)，以「開辦公司」、「收購日本公司」或「分公司管理業務的管理者」的名義及在日本有固定的公司辦公室，便可按營運狀況獲簽，一般住滿10年可申請日本永住權。然而過去不少新興公司無法獲利，投資要求亦令人卻步。
探討英語完成公司註冊 簡化簽證程序
日本政府為吸引更多海外投資者進駐，最新投資者簽證中選定東京都、大阪市、福岡市和北海道暨札幌市4地區為「金融及資產運用特區」，政府將探討在特區用英語完成公司設立所需的商業註冊申請，以及簡化外國投資者申請簽證程序。由於過去外國人在日本難以申請銀行戶口，今次更致力於支援外國人開設銀行帳戶。
札幌吸低碳業務 大阪專注創新技術
四大「金融及資產運用特區」之一的北海道札幌市，重點發展可再生能源，以吸引環保型投資。札幌市將在新政策下，放寬再生能源相關的監管，以吸引國內外的「GX投資」(Green Transformation，低碳及碳中和)相關業務的環境，同時增加金融和GX相關的專業人才。至於東京都則打造成「可持續金融先進城市」，將援助投資者經費補貼，並將新種類的金融保險類產品納入信用保證項目，同時成為「用英語開展業務 」標準的城市。大阪市則是專注技術創新和創新產業板塊，目標是創造能讓初創企業和大學大膽地迎接挑戰的環境，尤其希望在「2025年大阪關西」的世博會上得到體現。大阪將向國內頂尖大學的科研機構出資，並對海外金融相關初創企業實行減免地方稅的政策。另外，福岡則定位為支援初創企業，強化國際金融功能，以放寬個人投資者出資的條件，同時吸引來自亞洲的資金，促進日本初創企業的發展。
支援外國人開銀行帳戶 細節待公布
今次的投資者簽證將為外國投資者提供在留資格，同時支持外國人開設銀行帳戶，過去在日本由於言語不通，連完成整個商業登記，亦是困難重重，今次政策開設英語服務的輔助辦公室，包括支援在留資格認定證明書的申請手續，以及健康保險、厚生年金保險、僱傭保險、勞動保險的法人設立申報手續，都可以用英語編寫和提交申請，降低語言障礙。
關於這項投資簽證的具體細則，例如申請人資質、投資金額、簽證期限、永住申請等，日本政府還沒公布。早在2月份大阪府提出過一個提案，只要向新興產業投資1.2億日圓(約600萬港元)，就能直接獲得永住資格，讓不少人心動。
撰文︰Wendy全球樓行