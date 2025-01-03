海外樓市｜福岡邊區好住？呢一帶最吸引！有新興商店區 特色店雲集

投資日本物業不少港人傾向東京及大阪等熱門地點，然而近年有意旅居日本的港人或會傾向人口密集度較低、生活節奏較慢及消費水平較低的福岡，歌手及演員鄭伊健與妻子蒙嘉慧早年亦選擇落戶福岡。上月有日本研究報告指福岡縣最具人氣的理想居住車站為「藥院大通車站」，其住宅土地價格更為福岡縣十大住宅區榜首，按年升逾一成。 福岡位於日本九州北部，為政令指定都市之一。人口逾165萬人，比大阪少逾100萬人，同時亦是九州最大都市與政治、經濟、交通中心，其商業中心地帶為天神及博多，即使前往毗鄰的廣島只需約乘坐1小時的新幹線車程。

「藥院大通」蟬聯理想居住車站冠軍 日本資訊研究中心Recruit上月發表「SUUMO城市(車站/市町村)排名2024」 福岡縣版，當中地下鐵七隈線的「藥院大通車站」蟬聯冠軍，而去年排名第二的「藥院車站」則排名第三。至於排名第二則是地下鐵機場線的祇園站。 隨著2023年七隈地鐵線的延長至天神南，通往博多站的通行時間縮短，同屬七隈線的「藥院大通車站」及「藥院車站」與熱鬧的天神商圈有一段距離，藥院一帶為近年福岡別樹一格的新興商店區。寧靜悠然的巷弄內聚集不少有特色的雜貨、家品店、咖啡店、餐廳和商店，由於每家商店具有獨特個性，更經常出現在各大媒體上，亦令不少當地居民慕名而來。

祗園站躍升至第二 集合商業老城氛圍 至於上一年度排名第六的祗園站，躍升至第二位。距離博多站只是一站之隔，屬於博多商業區內交通十分便利。然而走進小巷內會感覺置身於商業區及老城區之中，集歷史文化和商業市中心融合的獨特氛圍。例如博多祇園山笠是日本最重大的民間節日之一，每年7月會在祇園的櫛田神社周邊舉行。同時祗園站也鄰近木製大佛的東長寺、日本茶的發源地聖福寺等。然而祇園站附近卻有不少時尚潮流商店及小酒館，為年輕人的聚腳點。

另外，不得不提的是日本各地的土地價格不斷上漲。國土交通省每年7月均會發表土地價格報告，今年7 月發表的都道府縣的住宅區、商業區平均土地價格已連續第三年上升。 最貴住宅區每方米 57 萬日圓 年飆一成 以福岡縣而言，住宅區最貴、排名第一的是福岡市中央區五所谷2-40，而最鄰近的車站為「藥院大通站」，土地價格為每方米57萬日圓(約2.82萬港元)，按年上升10.68%。至排名第二為唐人町站，土地價格為每方米53萬日圓(約2.63萬港元)，按年上升10.88%。至於升幅最強勁為追落後箱崎線的箱崎久大前站，按年上升18.11%，每方米為30萬日圓(約1.49萬港元)。

至於綜合用途土地價格排名最高的是福岡市中央區天神1-12-3，距離最近的車站是天神站。天神位於福岡市中央區，除了商業設施和辦公大樓之外，還有天神中央公園、須崎公園、警固公園等綠化地區，其平均地價為為每方米910萬日圓(約4.5萬港元)，按年上升3.41%。 撰文︰ Wendy 全球樓行