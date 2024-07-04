海外樓市｜移民湧入效應！澳洲租金創新高 有城市年飆逾13%

澳洲移民人口創新高，推動當地租賃市場，租金更創歷史新高，多個首府城市按年升幅逾9%，珀斯更飆逾13%！澳洲留學生人數已突破70萬人，為遏制創紀錄的移民湧入，早前將國際學生簽證存款提高，由21,041澳元(約10.9萬港元)，上調到24,505澳元(約12.6萬港元)；相隔兩個月，澳洲當局再度出招，上調國際學生簽證費用，加幅逾125%。

澳洲統計局今年3月數據顯示，截至去年9月底一年內淨移民人數大增60%，達548,800人；同期當地人口在1年內增長2.5%，達2,680萬人，增幅史上最快，其中留學生人數更首次突破70萬人。該批移民主要是印度、中國和菲律賓留學生，其增長令當地本已緊張的租賃市場愈演愈烈。

上調國際學生簽證費 加幅逾 125%

由7月1日起，澳洲上調國際學生簽證費用，由710澳元(約3,680港元)，增至1,600澳元(約8,292港元)，加幅逾125%；同時禁止旅遊簽證持有人和持有臨時畢業生簽證的學生申請學生簽證，以控制創紀錄的移民人數。

另外，目前澳洲學生簽證費用遠高於美國和加拿大等國，後兩者簽證費分別約185美元(約1,440港元)和150加元(約850港元)。澳洲內政部長奧尼爾(Clare O’Neil)發聲明指，收緊學生簽證要求，將有助恢復國際教育體系的完整性，「並創建一個更公平、規模較小、以及更好地為澳洲服務的移民制度」。

澳洲政府表示，在2022/2023年持有第二次或後續學生簽證的學生人數激增30%以上，超過15萬人。當局將填補簽證中的漏洞，所謂漏洞包括允許外國學生不斷延長在澳洲停留期限。