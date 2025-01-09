海外樓市｜英國去年十大樓價升幅城市 三甲名單出人意表 冠軍飆17%

港人熱衷投資英國樓市，而不少港人會以地段為揀樓首要考慮，不過按2024年全英國升幅最強勁的十大城市看，低水地段反而有追落後之勢。位於西密德蘭城市的史篤(Stoke-on-Trent)去年樓價升17.2%，冠絕英國；而升幅排名二、第三位卻是曾被視為治安欠佳的倫敦斯勞(Slough)及奧咸(Oldham)。至於全英國最貴地區的西敏(Westminster)，去年樓價卻倒跌3.6%。

英國Halifax銀行的最新數據顯示，去年史篤的平均樓價按年上漲17.2%或超過3.3萬鎊(約31.6萬港元)，至22.7萬英鎊(約217萬港元)，而排名第二的斯勞曾被票選為十大全英最差的居住地區之一，去年平均樓價上升近15%或6.45萬英鎊(約61.7萬港元)，至49.77萬鎊(約476萬港元)。

斯勞曾列十大最差居住地

斯勞在2022年的「十大全英最差的居住地區」中排名第九位，當地人形容街道上到處都是外賣包裝袋和啤酒空罐。根據英國犯罪率統計crimerate網站數據指，斯勞是伯克郡最危險的主要城鎮，2023年斯勞的整體犯罪率為每1,000 人有120人犯罪，最常見的罪行是暴力和性犯罪。