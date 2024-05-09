海外樓市｜英國掀學生宿舍投資熱 首季成交額飆4倍！

英國樓市近月因應按揭利息回落，令成交量連續7個月錄得升幅。雖然樓價仍然牛皮，甚至有下跌跡象，惟投資者對樓市熱情持續，更將投資焦點轉移至學生宿舍市場。數據顯示，今年第一季投資在英國學生住宿市場的金額，較去年同期激增4倍，達7.5億英鎊(約73億港元)。

按息向下 住宅成交量連升七個月

英國房地產平台Zoopla數據顯示，4月份英國住宅成交量按年增長12%，升勢由去年10月至今，已連續7個月錄得升幅，反映按息回落，刺激樓市成交量反彈。近月5年期固定息率、按揭成數為75%，其按揭利率已由高峰的逾7厘，回落至4.5厘。

隨著按揭貸款利率由去年夏季高位回落，買家陸續恢復信心。英倫銀行指，今年3月份按揭貸款批出數量升至18個月最高，達61,300宗。市場估計，今年底英倫銀行會將利率由5.25厘的16年高位，下調約40點子，普遍預計首次減息將在今年9月發生。