海外樓市｜英國改朝換代 工黨上場勢加稅 樓市點樣走？

2024年英國議會下議院選舉，工黨獲以壓倒性大勝。工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)入主唐寧街。這次大選標誌著保守黨2010年以來的長期執政結束，而由於工黨提倡「創造財富」，增加稅收勢在必行。除了向私營學校徵收增值稅，又會向非英國居民購買住宅加徵1%印花稅；另外更有意上調資產增值稅。有專家指，海外買家印花稅由2%增加至3%，加上英國按揭利息高達8厘，預料將令不少投資者卻步。

英匯英國物業顧問葉桃樂表示，英國樓市在過去這3年面對最大問題不是印花稅，而是經濟下調、通脹嚴重及超高利率的三重夾擊。其中利率影響最大，現時按揭利率高達7厘至8厘，業主供樓吃力，部分加息壓力更「轉嫁」租戶。

高息下租金火速上升 投資換樓客卻步

他以曼城租住一間排屋為例子，稱3年前每月租金大約800英鎊至950英鎊(約8,043至9,552港元)，至最近約1,200英鎊至1,300英鎊(約12,065至13,071港元)，租金更以每年遞增逾一成的速度上升。他又指，有住宅投資者每月收到約1,000英鎊(約10,054港元)的租金，但當中900英鎊(約9,049港元)是償還按揭貸款，變相真正「落袋」只有100至200英鎊(約1,005至2,010港元)，投資者、甚至換樓客都寧願在銀行做定存，享5至6厘回報。