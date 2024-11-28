海外樓市｜英國樓市雪上霜！加稅踩一腳 業界憂成交進一步萎縮

英國工黨上場公布新一份預算案，卻違背當時的選舉承諾不加稅，直接宣布加稅400億英鎊(約4,000億港元)，當中對於物業投資者最大的影響是，投資多於一層物業，稅率由3%，增加至5%，另外明年4月1日起更降低免首次置業的印花稅門檻。有專家指，即使是BNO港人現時入市買自住二手樓，或趕不及明年完成成交，「令原本萎縮七成的市場，更萎縮」。 投資物業稅率由3%增至5% 英國財相李韻晴(Rachel Reeves)上月底公布上任後首份預算案，宣布加稅400億英鎊(約4,000億港元)，違背工黨之前宣稱不加稅的選舉宣言。市場普遍認為，工黨一直打算提高稅收，卻缺乏勇氣在大選前向英國公眾承認，今次預算案更激發民眾不滿。日前有英國人在國會官方網站發起聯署，要求提早大選，情況更愈演愈烈，兩日內已經達標，更以每小時10萬英國人簽署速度直線急升，目前已有逾284萬人簽署。



加稅部分包括增加物業以外的大部分資產增值稅(capital gains tax)，其中低檔稅率會由10%增至18%，高所得者的高檔稅率則由20%增至24%。另外，僱主為員工國民保險(National Insurance)供款比率會由現時的13.8%增至15%。 然而對於英國物業投資者而言，最大的影響是在今年10月31日後，購買多於一伙住宅的稅率，亦從3%提高到5%。 首置印花稅免稅樓價下調 另外，當局更大力降低首置印花稅門檻，早在前首相Liz Truss在2022年9月迷你預算中制定，購買樓價低於25萬英鎊(約245萬港元)的自住房屋買家，毋須繳納印花稅；另外即使全球首次置業並只要為自住物業亦可免稅，門檻為42.5萬英鎊(約417萬港元)。然而，新政府上場將推翻上述政策，並將於明年4月1日開始，將零稅率自住物業樓價門檻恢復至12.5萬英鎊。另外，全球首次置業並為自住物業門檻降至為30萬英鎊(約295萬港元)。



海外買家須付7%印花稅 英匯英國物業顧問葉桃樂表示，新措施對於鍾情投資出租物業(Buy to Let)的港人最大影響，如果對身處香港又投資多一間英國物業的港人而言，海外買家印花稅為2%，另加5%稅率，合共須繳付7%印花稅，令英國物業投資意欲大打折扣。他坦言由於過去兩年高息環境下，該行投資英國物業市場已萎縮了七成，今次加稅只會「更萎縮」。 雖然英國央行宣布本月將基準利率下調0.25厘，至4.75厘，但按揭利率仍然高企。根據英國金融機構Podium數據顯示，目前85%按揭貸款的2年期固定按揭貸款利率平均為5.09厘，5年期固定利率則為4.85厘，如首置人士95%按揭的2年期固定按揭貸款利率平均為5.65厘，5年期固定利率則為5.33厘。 葉桃樂又指，英國大力降低首置印花稅門檻，如以BNO港人打算在英國首置的話，購入低於42.5萬英鎊二手物業，並在明年4月1日前完成成交，即使現時看中出價，整個成交期長達約半年，亦難以成事，預計英國樓市只會雪上加霜。 撰文︰Wendy全球樓行

