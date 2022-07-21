海外樓市｜英物業網驚現1萬鎊放盤！有無伏？

去年初至今年5月底止，已有逾11萬港人獲批以BNO Visa移民英國，在當地置業為不少移英港人要考慮的問題。英國樓價在過去3年持續攀升，近日物業網站Zoopla就出現1萬英鎊(約9.4萬港元)的放盤，價錢極度低廉，吸引不少投資者躍躍欲試。有地產經紀表示，價錢太便宜，物業或隱藏結構性問題，部分更是拍賣盤，投資初哥不宜沾手。 5 月整體樓價按年升近 13% 英國樓價過去3年不斷上升，根據英國國家統計局最新數據，5月整體平均樓價按年上升12.8%，按月升1.2%，平均樓價為283,496英鎊(約267萬港元)，其中英格蘭平均樓價按年上升13.1%，按月升1.3%，平均樓價為302,278英鎊(約284萬港元)，另外西南部地區升幅最厲害，按年上升16.9%，按月升1%，平均樓價為323,418英鎊(約304萬港元)。西南部城市包括布里斯托(Bristol)、康和郡和錫利群島(Cornwall & the Isles of Scilly)、德文郡(Devon)等。 至於東北部，按年上升9.7%，按月下跌0.1%，平均樓價為153,592英鎊(約144萬港元)。西北部則按年上升11.5%，按月下跌0.2%，平均樓價為205,783英鎊(約194萬港元)，西北部城市包括曼徹斯特及利物浦等。

根據Zoopla提供的1萬英鎊、甚至低於1萬英鎊的英國放盤，物業主要集中在東北部及西北部。 70 年樓一房 叫價 1 萬英鎊 其中一間位於西北部蘭開夏郡的蘭卡斯特(Lancaster)，有逾70年樓齡，位於一樓的一房公寓，面積557方呎，設有獨立廚房、廁所，亦有寬敞的公共花園，開價1萬英鎊(約9.4萬港元)。目前該區一房平均樓價為158,191英鎊(約148萬港元)，平均租金為493英鎊(約4,625港元)。

利物浦學生公寓 賤價拍賣 另一間是位於英格蘭西北利物浦(Liverpool)的學生公寓，售價更低至5,000英鎊(約4.7萬港元)。公寓為2樓的雙人臥室，但是共用廚房、共享空間、沐浴間和洗手間，EPC能量評級為C，目前租金為每周85英鎊(約800港元)，並以拍賣形式出售。 第三間是位於西北大曼徹斯特郡的大市鎮博爾頓(Bolton)的一房公寓，叫價同為1萬英鎊。公寓設有開放式廚房，而且包含浴室，地點靠近市中心博爾頓大學。目前同區一房單位平均租金為每月482英鎊(約4,500港元)，該地區一房公寓平均估價為149,913英鎊(約142萬港元)，但內櫳比較殘舊。