海外樓市｜英租金漲 回報或逾6厘

隨著英國生活受能源危機爆發影響，新任英國首相卓慧思(Liz Truss)甫上台，即推出政策限制能源費用上限，令通脹有所放緩，然而英國樓市、尤其是租金卻愈升愈有，有投資多間英國出租物業的香港人，因應通脹及同區租金上升，未來將會考慮加租，而當中有單位在加租後，回報逾6厘。(撰文︰Wendy全球樓行)

卓慧思宣布將未來兩年家庭能源費用上限限制在2,500英鎊(約2.2萬港元)，令高踞不下的通脹有所放緩，統計局最新數據，英國8月消費物價指數(CPI)按年上漲至9.9%，略低於市場預測的10.2%，及低於7月的10.1%。

6次加息壓通脹 樓價升幅放緩

隨著英國去年底至今年8月已6次加息至1.75厘後，英國上月平均樓價再次攀升，但卻面臨增長放緩跡象，蘇格蘭皇家銀行指，在利率上升及生活成本緊縮情況下，樓價或面臨「富有挑戰性的時期」。據Halifax數據題示，8月平均樓價為294,260英鎊(約261萬港元)，按月升0.4%，按年漲11.5%，再創歷史新高。上月樓價維持升勢，但增長率略放緩，6月年增長率12.5%，7月降至11.8%，8月11.5%，為3個月來最低。

雖然英國樓市升幅放緩，但是租金卻愈升愈有，英國地產公司Hamptons的數據顯示，因應租盤數量減少及市場上因加息因素由買轉租的需求增加，倫敦的租金按年漲12.4%，在33個行政區中，平均月租已超過1,000英鎊(約9,014港元)，當中12個更高於2,000英鎊(約18,029港元)。