海外樓市｜除咗租霸仲有Letting霸？英租賃經紀欠租「6位數」

港人BNO Visa移英政策下，加上英國政府過去大力推動當地人上車，令英國樓價在過去兩年已升近三成。(資料圖片)

過去不少港人熱衷投資英國物業，英識教育創辦人陳思銘過去一直密密掃入英國樓，他曾以現金購入倫敦Zone 1的銀主盤，雖然樓價已上升不少，卻慘遇「Letting霸」，被英國租務公司扣押其出租物業，無法取回租金收入之餘，更被自動續約逾1年。 港人BNO Visa移英政策下，加上英國政府過去大力推動當地人上車的措施，例如印花稅假期等，令當地樓價在過去兩年已升逾兩成，更吸引一眾香港投資者熱衷購入英國樓，英國國家統計局最新數據顯示，全國10月份平均樓價按年上升12.6%，達29.6萬英鎊(約285萬港元)。其中樓價最貴的倫敦，平均樓價按年升3.9%，達49.1萬英鎊(約472萬港元)。

港人投資 6 間英國物業 執銀主平貨 現時已持有6間英國物業的陳思銘表示，在2015年以46.7萬英鎊(約449萬港元)購入倫敦Limehouse附近201 String Court的一房單位，面積約570方呎。其後在2018年，以大約78萬英鎊(約750萬港元)購入倫敦Zone 1的Old Street附近的The Atlas一房銀主盤，目前該銀主盤已升值至約100萬英鎊(約954萬港元)，升幅近三成，由於公寓(Flats)位處的Silicon Roundabout有不少創科公司，不愁租客。 陳思銘表示，在英國也有買獨立屋，但是投資公寓的好處是若急用錢，要出售會比較容易。由於購入的The Atlas屬銀主盤需要全額以現金支付，他指買入時英鎊兌港元匯率約9算，其後4至5年間英國樓價不斷上升，他更將物業加按八成，再購買其他物業，當時加按提取款項的時候，匯率已升逾10算。 他預計，明年英國的經濟更差，或有更多銀主盤湧出市場，尤其是按揭利率之前升穿6厘至7厘，令很多人下了訂金後，無法通過壓力測試或是「供唔掂數」，不能完成交易，就會有很多低價銀主盤推出市場，但是銀主盤需要買家資金充裕，而且成交期極短，大約一周。

英識教育創辦人陳思銘2018年購入倫敦Zone 1的The Atlas一房銀主盤。