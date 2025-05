海外/大灣區樓市資訊｜中山市區鐵路盤89萬有交易 30分鐘抵深圳 直通巴往返香港

市區地鐵沿線商場屋苑一直深受香港置業人士喜愛,即使內地置業,港人亦鍾情交通方便及鄰近大型購物中心的物業。中山火炬區有兩個大型樓盤,既近深圳又位於地鐵沿線,商業配套完善,起居方便。火炬區為深中大橋到達中山市區第一站,區內醫療、學校、文娛配套設施齊全,約30分鐘車程即可達深圳,中山博覽中心更設有直巴前往深圳福田口岸及深圳前海灣地鐵站。

推介1|健康花城‧璞悅 毗鄰太陽城沃爾瑪及火炬站 距太陽城購物中心及沃爾瑪(Walmart)超市僅約300米,步行只需約5分鐘,休閒購物方便齊全;加上鄰近興建中的南中城際(廣州地鐵18號線)火炬站,未來往返廣州、珠海將更方便快捷。 精裝現樓三房100萬元人幣起 「健康花城‧璞悅」為大型社區「健康花城」第四期,中央園林中軸長約500米,設有11個主題景觀、約800米健康跑道;在售單位建築面積由約950至1,340方呎,提供三至四房間隔,設有約6米寬景陽台,戶戶南向,附送全屋精緻,由100萬元人民幣起,首期由約15萬元人民幣起。 灣區生活知多D講座暨中山筍盤推介會

日期:5月24、31日(星期六)下午1至6時

講座:如何申辦居住證及醫保 下午2:00及4:00(敬請預約)

地點:尖沙咀金馬倫道33號8樓

賽地考察安排:5月25日、6月1日(星期日)

推介2|中銘新達城 設自家商場 中港巴士直達 星巴克、肯德基知名商戶已進駐自家商場「上東里」,壹加壹廣場就在旁邊,住戶落樓即可消閑購物,屋苑設園林式泳池、網球場,籃球場,設施齊全,鄰近張家邊站,更設有中港直通巴士來往香港。 精裝3房首期13萬元人幣起 第一、二期已接近售罄,三期住宅單位建築面積由約1,034至1,367方呎,提供三至四房間隔,帶精裝修交樓、配全屋中央空調及全屋智慧家居系統。目前二、三期同步發售,精裝三房由約89萬元人民幣起,首期由約13萬元人民幣起。 認明持牌地產代理,灣區置業更有保障

‧可按客戶要求,安排一天睇多盤,天天出發

‧查詢樓盤資料,預約講座、睇樓,電話或WhatsApp 中原海外5933 1727(周先生)

WhatsApp查詢請按【中山市區地鐵商場筍盤】

中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼:C-089108)重要提示:本廣告/宣傳資料內物業中銘新達城一、二期及中山健康花城璞悅為已建成物業,已取得當地合法使用証明文件。本公司為有關物業之單邊代理,只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內物業中銘新達城三期(第11-13棟)為境外未建成物業,已取得當地中山市商品房預售許可証,編號:001-442003-2024-00003-X,0001-442003-2024-00002-0,001-442003-2024-00005-6。物業編號:1286、1308。刊登日期:2025年5月16日。