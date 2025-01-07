海盈山加推｜中原李巍：較早前價單約20%折讓 形容為「火炭價」｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(7日)加推全新3號價單，涉及65伙，提供最高22%折崔扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，折實售價由約950.41萬元起，折實呎價由約19,366元起，折實平均呎價21,845元。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「海盈山」3號價單與早前推出的價單有約兩成折讓，且項目已屆現樓，定價與同系列樓花相若，更與新界區、及九龍區部分項目相若，甚至可形容為「火炭價」，預計可吸引投資客、用家及外區客入市。