海盈山加推｜中原李巍：較早前價單約20%折讓 形容為「火炭價」｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(7日)加推全新3號價單，涉及65伙，提供最高22%折崔扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，折實售價由約950.41萬元起，折實呎價由約19,366元起，折實平均呎價21,845元。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「海盈山」3號價單與早前推出的價單有約兩成折讓，且項目已屆現樓，定價與同系列樓花相若，更與新界區、及九龍區部分項目相若，甚至可形容為「火炭價」，預計可吸引投資客、用家及外區客入市。
李巍指出，近期租賃暢旺，區內呎租升至約60元水平，以項目兩房單位計算，租金回報可達4厘，相信受投資者青睞。此外，受惠於政府放寬一簽多行，料逾五成買家為內地客。
海盈山加推65伙 折實最平950萬 呎價19366元起｜黃竹坑新盤
「海盈山」加推的3號價單涵蓋49伙兩房及16伙三房，實用面積由486至661方呎。價單定價由1,224.6萬至2,434.9萬元，呎價介乎24,953元至36,837元。最高22%折扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，單位折實售價由950.41萬至1,889.73萬元，折實呎價介乎19,366元至28,589元。
入場單位為第2B座6樓E室，實用面積488方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約950.41萬元，折實呎價19,476元。至於三房最低售價單位為第2A座6樓C室，實用面積659方呎，三房一套開放式廚房間隔，折實售價約1,408.08萬元，折實呎價21,367元。項目將於周三(8日)起接受認購登記，目標農曆新年前展開銷售。
「海盈山」第4A期提供432伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位，另設16個花園或天台特色單位。項目已獲發入伙紙，而第4A期預計關鍵日期為今年5月15日。