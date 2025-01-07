海盈山加推65伙 折實最平950萬 呎價19366元起｜黃竹坑新盤

一手市場再有鐵路新盤推貨應市，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(7日)加推全新3號價單，涉及65伙，提供最高22%折崔扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，折實售價由約950.41萬元起，折實呎價由約19,366元起，折實平均呎價21,845元。

資料顯示，「海盈山」第4A期於2023年7月公布首張價單共88伙，當時提供最高18%折扣，折實平均呎價27,989元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容今張價單屬「開心置盈價」，涵蓋49伙兩房及16伙三房，實用面積由486至661方呎。價單定價由1,224.6萬至2,434.9萬元，呎價介乎24,953元至36,837元。最高22%折扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，單位折實售價由950.41萬至1,889.73萬元，折實呎價介乎19,366元至28,589元。