海盈山加推65伙 折實最平950萬 呎價19366元起｜黃竹坑新盤

一手市場再有鐵路新盤推貨應市，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(7日)加推全新3號價單，涉及65伙，提供最高22%折崔扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，折實售價由約950.41萬元起，折實呎價由約19,366元起，折實平均呎價21,845元。
資料顯示，「海盈山」第4A期於2023年7月公布首張價單共88伙，當時提供最高18%折扣，折實平均呎價27,989元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容今張價單屬「開心置盈價」，涵蓋49伙兩房及16伙三房，實用面積由486至661方呎。價單定價由1,224.6萬至2,434.9萬元，呎價介乎24,953元至36,837元。最高22%折扣，以及「提前付清成交金額現金回贈」優惠0.5%，單位折實售價由950.41萬至1,889.73萬元，折實呎價介乎19,366元至28,589元。
海盈山示範單位｜915呎現樓三房套即睇！廳房同向廣納自然光 主人房面積寬敞(多圖有片)｜黃竹坑新盤
入場單位為488呎兩房開廚
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，今批入場單位為第2B座6樓E室，實用面積488方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價約950.41萬元，折實呎價19,476元。
至於三房最低售價單位為第2A座6樓C室，實用面積659方呎，三房一套開放式廚房間隔，折實售價約1,408.08萬元，折實呎價21,367元。
周三起收票 目標農曆新年前開售
太古地產董事–住宅業務杜偉業稱，項目將於周三(8日)起接受認購登記，目標農曆新年前展開銷售。他續稱，樓盤處於港島南區優越地段，社區配套亦見成熟，故對項目銷情有信心。
發展商近日積極推出新盤應市，信置執行董事田兆源認為，「海盈山」擁有現樓優勢，加上新價單定價吸引，相信可帶動用家及投資者入市，尤其鐵路盤租金回報表現較理想。
海盈山示範單位｜現樓853呎現連裝修三房套 享山海雙景(多圖有片)｜黃竹坑新盤
「海盈山」第4A期提供432伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位，另設16個花園或天台特色單位。項目已獲發入伙紙，而第4A期預計關鍵日期為今年5月15日。