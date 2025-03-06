海盈山加推45伙 折實價1038.35萬起 下周一發售105伙｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(6日)加推第5號價單應市，涉及45伙。發展商同時上載銷售安排，於下周一(10日)起以先到先得形式發售73伙，及招標形式發售32伙。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，第5號價單包括16個兩房連開放式廚房單位、16個兩房連士多房單位以及13個兩房一套房連士多房單位，實用面積由505至678方呎，價單定價由1,337.9萬至2,796.8萬元，呎價由26,493元至41,251元，扣除最高22%折扣後，計及提前成交0.5%現金回贈，折實價由1,038.35萬至2,170.6萬元，折實呎價由20,561元至32,015元。