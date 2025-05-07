海茵莊園「西餅客」半年前擲1.3億豪掃25伙 現放售17伙 叫價低買入價14%

九龍建業(034)旗下將軍澳新盤「海茵莊園」已屆現樓，去年10月出現「西餅客」豪掃25伙一房單位收租，涉及金額達1.3億元。據市場消息指，該名「西餅客」近日放售其中17伙，叫價8,005萬元，與當時單位買入價約9,329萬元，低約1,324萬元或14%，而有個別單位帳面更低近兩成。

據悉，該批放售單位一直在市場上放租及放售，叫租由約1.58萬元起。單位主要集中在第2座高層戶，包括8伙C9室及C12室，以及9伙C10室。大約兩個月前，該批單位分別叫價500萬元及445萬元放售，其中C9室及C12室實用面積介乎283至298平方呎，叫價500萬元放售，呎價約16,779元及17,668元元。至於C10室實用面積287平方呎，叫價445萬元放售，呎價約15,505元。