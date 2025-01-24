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地產
2025-01-24 04:29:48
日報

涉477伙 最平387萬 恒地8盤推新春現金回贈 最高$33888

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恒基地產 林達民

林達民表示，恒地(一)部今年計劃推出最少4個全新盤應市。

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農曆新年假期將至，發展商積極為手上新盤推出置業優惠促銷。恒基地產(012)旗下8個新盤包括啟德「The Henley」系列、長沙灣「曉柏峰」等推出「金蛇置業賀新歲」優惠，新春期間購入指定住宅單位可獲贈最高33,888元現金回贈，涉及477伙，優惠總值約820萬元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，本月27日至下月28日期間，買家選購「The Henley」1至3期及「Henley Park」、長沙灣「Belgravia Place」第1期及「曉柏峰」、紅磡「THE HADDON」及「Baker Circle．Euston」的指定住宅單位，可獲贈價值8,888元至33,888元的「大紅包」現金回贈。是次優惠涉及477伙，當中售價最低為「Baker Circle．Euston」10樓M室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價約387.16萬元，折實呎價約18,092元。

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林達民稱，部門今年部署推出最少4個全新盤應市，當中「Belgravia Place」第2期有望提早下月發售，提供248伙，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房，另外(一)部旗下全線住宅樓盤將於新春期間照常營業。

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九龍站天璽四房呎售8.9萬

豪宅買家未有因節日臨近降低入市意欲，新鴻基地產(016)旗下九龍站現樓豪宅「天璽」昨日招標售出日鑽璽90樓A室，實用面積1,717方呎，四房雙套間隔，連車位以約1.528億元成交，呎價8.9萬元，暫為今年一手呎價新高，買家採用180日付款計劃入市。

嘉里建設 朗天峰

朗天峰公布樓書 面積最大851呎

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」公布售樓說明書，由兩組住宅大樓組成，提供594伙，實用面積245至851方呎，戶型由一房至三房，另設平台及頂層特色單位。全盤面積最細單位為1B座2樓G室一房，實用面積245方呎，連66方呎平台；面積最大單位為1A座28樓A室三房，實用面積851方呎，連443方呎平台及786方呎天台，單位內設樓梯前往天台。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，項目預期於農曆新年後加快推售步伐，預計今年12月31日入伙，樓花期不足一年。

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