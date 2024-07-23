深井近千呎私樓三房530萬平賣 呎價「5字頭」貼近公屋｜二手樓成交

參考同類型單位對上一宗成交，為21座低層D室，實用面積相若，月初以620萬元售出，呎價約6,547元；相隔不足一個月，同類型單位造價回落90萬元或14.5%。

中原地產豪景花園分行首席分區經理譚榮輝表示，豪景花園20座低層D室，實用面積約947方呎，三房套間隔，外望內園。單位放盤約兩個月，近日最新叫價560萬元，最終獲外區換樓客以530萬元承接，呎價僅約5,597元，失守6,000元關口，呎價見屋苑近年新低。

二手樓價跌勢未停，業主亦只能以低價出貨套現。深井青龍頭老牌屋苑豪景花園最新一個三房單位以530萬元易主，呎價更低見「5字頭」水平，貼近屯門區公屋水平。

原業主 12 年前斥 590 萬連車位買入

據了解，原業主於2012年以590萬元連一個車位購入，目前車位正叫價50萬元放售，即使成功「零議價」沽出，計及是次單位成交價，持貨約12年，帳面仍需損失10萬元或約1.7%。

資料顯示，豪景花園位於青龍頭青山公路青龍頭段100號，1986年6月入伙，共有3期，涉及28座，提供2,830伙，單位實用面積由358至1,382方呎，附近有豪景花園商場。

翻查資料，屯門區公屋良景邨良華樓(6座)高層4室，實用面積約489方呎，上月底以310萬元售出，呎價約6,339元。而建生邨泰生樓(6座)中層7室，實用面積約544方呎，同於上月底以270萬元成交，呎價約4,963元。