深圳柏悅灣來港推售25伙精裝公寓 入場價350萬｜大灣區置業

香港與內地已全面通關復常，大灣區物業受到港人關注。位於深圳市南山區、由恒裕集團發展的地鐵九號線南油西站上蓋項目「柏悅灣」今日(21日)委託中原地產為項目香港獨家代理，並落實推出25伙精裝公寓供港人選購，涵蓋兩房至四房戶型，單位附精裝修，建築面積約450至1,787方呎，售價由約350萬港元起，項目預計入伙日期為2025年年底。
已售約1000伙 港人買家佔近三成
恒裕集團銷售總監田建國表示，「柏悅灣」項目由4座組成，提供1,972伙公寓，建築面積約388至1,787方呎。另有辦公資產共1,428伙，建築面積517至2,713方呎，戶型由一房至六房。據悉，「柏悅灣」已售約1000多伙中，港人買家佔近三成。另外，項目現已接到約50至60個準買家查詢。
恒裕資本董事長龔澤民指，項目定價合理，內地豪宅市場受新冠疫情影響較小，現特推出細單位豪宅項目，對銷售有信心。
設5.4萬方呎會所「悅灣會」
「柏悅灣」設施方面，設有5.4萬方呎的會所「悅灣會」，包括主題書吧、共享辦公、健身中心、天幕星空泳池、時尚酒吧等空間，且自設約23.7萬方呎的潮流商業用地。此外，區內星級學府林立，人才匯聚，項目成功引入北大光華管理學院落址，「北大光華瑞思樓」面積約8.6萬方呎，為北大光華全球第五個校區；同時清華大學港澳研究中心亦落址，中心面積約2.7萬方呎。
至於交通方面，項目連接廣深沿江高速、月亮灣大道、濱海大道等多條高速公路；毗鄰深圳灣口岸、郵輪母港等，可直達香港國際機場，實現港珠澳1小時生活圈。
陳永傑：港人於內地購樓壓力大減
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港人在大灣區置業，主要關注配套和環境，其次是規劃，疫情後，港人消費模式轉變，北上消費潮湧現，而毗連香港，生活模式、消費文化與香港接近的深圳尤其受港人歡迎。他表示，近日港人於內地購樓的限制已大大放寬，除放寬港澳居民對深圳商用物業、商務公寓的限購令外，大灣區内地九市亦全部實施「認房不認貸」政策，港澳居民只要在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，都能夠享受首套房標準的較低首付比例和較優惠貸款利率，購房壓力大大減少；加上美元持續走強，人民幣兌港幣匯率現時相比今年2月高位，相差約8%，港人若要入市內地樓，現時不失為一個好時機。
【展銷會】
日期：11月25日、26日(六、日)
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓
【展銷中心】
日期：11月27日起
開放時間：週一至日，上午9時30分至下午6時，敬請預約
地點：中環皇后大道2號長江中心1602室