深圳柏悅灣來港推售25伙精裝公寓 入場價350萬｜大灣區置業

香港與內地已全面通關復常，大灣區物業受到港人關注。位於深圳市南山區、由恒裕集團發展的地鐵九號線南油西站上蓋項目「柏悅灣」今日(21日)委託中原地產為項目香港獨家代理，並落實推出25伙精裝公寓供港人選購，涵蓋兩房至四房戶型，單位附精裝修，建築面積約450至1,787方呎，售價由約350萬港元起，項目預計入伙日期為2025年年底。

已售約 1000 伙 港人買家佔近三成

恒裕集團銷售總監田建國表示，「柏悅灣」項目由4座組成，提供1,972伙公寓，建築面積約388至1,787方呎。另有辦公資產共1,428伙，建築面積517至2,713方呎，戶型由一房至六房。據悉，「柏悅灣」已售約1000多伙中，港人買家佔近三成。另外，項目現已接到約50至60個準買家查詢。

恒裕資本董事長龔澤民指，項目定價合理，內地豪宅市場受新冠疫情影響較小，現特推出細單位豪宅項目，對銷售有信心。