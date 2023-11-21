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地產
2023-11-21 18:44:30

深圳柏悅灣來港推售25伙精裝公寓 入場價350萬｜大灣區置業

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深圳柏悅灣來港推售25伙精裝公寓 入場價350萬｜大灣區置業

恒裕與中原地產合作推出「柏悅灣」25伙精裝公寓予港人選購，涵蓋兩房至四房單位。左圖為龔澤民，右圖為陳永傑。

香港與內地已全面通關復常，大灣區物業受到港人關注。位於深圳市南山區、由恒裕集團發展的地鐵九號線南油西站上蓋項目「柏悅灣」今日(21)委託中原地產為項目香港獨家代理，並落實推出25伙精裝公寓供港人選購，涵蓋兩房至四房戶型，單位附精裝修，建築面積約4501,787方呎，售價由約350萬港元起，項目預計入伙日期為2025年年底。

已售約1000 港人買家佔近三成

恒裕集團銷售總監田建國表示，「柏悅灣」項目由4座組成，提供1,972伙公寓，建築面積約3881,787方呎。另有辦公資產共1,428伙，建築面積5172,713方呎，戶型由一房至六房。據悉，「柏悅灣」已售約1000多伙中，港人買家佔近三成。另外，項目現已接到約5060個準買家查詢。

恒裕資本董事長龔澤民指，項目定價合理，內地豪宅市場受新冠疫情影響較小，現特推出細單位豪宅項目，對銷售有信心。

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5.4萬方呎會所「悅灣會」

「柏悅灣」設施方面，設有5.4萬方呎的會所「悅灣會」，包括主題書吧、共享辦公、健身中心、天幕星空泳池、時尚酒吧等空間，且自設約23.7萬方呎的潮流商業用地。此外，區內星級學府林立，人才匯聚，項目成功引入北大光華管理學院落址，「北大光華瑞思樓」面積約8.6萬方呎，為北大光華全球第五個校區；同時清華大學港澳研究中心亦落址，中心面積約2.7萬方呎。

至於交通方面，項目連接廣深沿江高速、月亮灣大道、濱海大道等多條高速公路；毗鄰深圳灣口岸、郵輪母港等，可直達香港國際機場，實現港珠澳1小時生活圈。

深圳柏悅灣來港推售25伙精裝公寓 入場價350萬｜大灣區置業

項目毗鄰深圳灣口岸，連接多條高速公路，可實現港珠澳1小時生活圈。

陳永傑：港人於內地購樓壓力大減

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港人在大灣區置業，主要關注配套和環境，其次是規劃，疫情後，港人消費模式轉變，北上消費潮湧現，而毗連香港，生活模式、消費文化與香港接近的深圳尤其受港人歡迎。他表示，近日港人於內地購樓的限制已大大放寬，除放寬港澳居民對深圳商用物業、商務公寓的限購令外，大灣區内地九市亦全部實施「認房不認貸」政策，港澳居民只要在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，都能夠享受首套房標準的較低首付比例和較優惠貸款利率，購房壓力大大減少；加上美元持續走強，人民幣兌港幣匯率現時相比今年2月高位，相差約8%，港人若要入市內地樓，現時不失為一個好時機。

【展銷會】

日期：1125日、26(六、日)

時間：上午11時至下午6

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10

【展銷中心】

日期：1127日起

開放時間：週一至日，上午930分至下午6時，敬請預約

地點：中環皇后大道2號長江中心1602

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