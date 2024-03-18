深水埗佳悅本周五推23伙 最高33%折扣 入場最平286萬｜新盤優惠

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產及宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗「The VIM佳悅」，將於本周五(22日)減價促銷餘下貨尾單位，合共23伙單位以最高33%折扣優惠推售，最平入場費為286.02萬元，相比之前的6%折扣優惠，個別單位變相減價約27%；項目推出至今累沽42伙，套現約2億元。

減價促銷 15 伙開放式及 8 伙一房 佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，是次更新的4張價單合共有23伙，單位實用面積介乎199至289方呎，包括15伙開放式戶及8伙一房戶，價單售價由426.9萬至663.2萬元，平均實用呎價20,670元至24,229元不等，以買家最高可享33%折扣優惠計算，折實後售價由最平286.02萬至444.34萬元，而折實實用面積呎價為13,849元至16,233元。