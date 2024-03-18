深水埗佳悅本周五推23伙 最高33%折扣 入場最平286萬｜新盤優惠

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產及宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗「The VIM佳悅」，將於本周五(22日)減價促銷餘下貨尾單位，合共23伙單位以最高33%折扣優惠推售，最平入場費為286.02萬元，相比之前的6%折扣優惠，個別單位變相減價約27%；項目推出至今累沽42伙，套現約2億元。
減價促銷15伙開放式及8伙一房
佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，是次更新的4張價單合共有23伙，單位實用面積介乎199至289方呎，包括15伙開放式戶及8伙一房戶，價單售價由426.9萬至663.2萬元，平均實用呎價20,670元至24,229元不等，以買家最高可享33%折扣優惠計算，折實後售價由最平286.02萬至444.34萬元，而折實實用面積呎價為13,849元至16,233元。
已屆現樓 料投資者入市比例增
由於佳悅已屆現樓，尹德輝稱，今日開始特意開放項目現樓示範單位，予公眾實地參觀，並因應樓市全面撤辣後，就市場需要而作出調整，以「開心價」推售。而項目之前的買家以用家為主，他相信投資者買家將會增多，可以即買即放租，快速獲取租金回報。他又透露，集團最快於今年內推出另一個位於長沙灣的單幢式新盤項目，主打一房及兩房細單位。另外，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，樓市全面撤辣後，一、二手交投量均爆發小陽春，樓市迎來新轉機；而已屆現樓的佳悅是次更新價單，料可吸引上車客及投資收租客進駐。