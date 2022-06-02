深水埗新盤｜喜．揚樓書出爐 面積183方呎起

市區單幢式全新盤加入本月搶客戰，喜雋發展深水埗喜．揚今日(2日)上載售樓說明書，提供83伙，實用面積由183至429方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，當中開放式單位共50伙，佔全盤約六成。

喜．揚樓高21層，當中住宅樓層佔18層，基座商場設於地下及1樓，住客休閑設施設於2樓。戶型分布方面，開放式單位共50伙，實用面積183至368方呎；一房單位共16伙，實用面積274至297方呎；一房加書房單位佔8伙，實用面積305至322方呎；兩房單位共9伙，實用面積391至429方呎。另備有9伙特色單位，包括7伙平台特色戶及2伙內置專屬樓梯的頂層連天台特色戶。

據樓書顯示，最細單位為5樓B室，實用面積183方呎，附連23方呎平台，開放式間隔。最大單位為25樓A室，實用面積429方呎，附連158方呎平台、290方呎天台及59方呎梯屋，兩房間隔。

設一房交樓標準示範單位

喜．揚示範單位及售樓處設於長沙灣中國船舶大廈，設有1個交樓標準的一房示範單位，售樓處現正積極籌備中，有望於短期內開放予公眾參觀，發展商早前透露，項目部署月內推售，預計入伙日期為2023年7月31日，樓花期約14個月。

中原地產榮獲發展商委託獨家代理喜．揚，為配合項目銷售，中原地產特意於深水埗桂林街設立項目專門店，面積逾700方呎。

【型格社區】長沙灣喜‧揚享文青生活圈