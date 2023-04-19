減價推售｜一房特色戶售罄 飛揚1期1小時沽逾60伙

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期上周更新價單，並增加置業優惠折扣，個別單位減價達17%。昨日展開新一輪銷售，涉及108伙，部分準買家約下午6時到場等候揀樓。據了解，不足一小時售出逾60伙，當中一房特色單位已沽清。
該盤發售的108伙實用面積263至712方呎，包括81伙一房、23伙兩房，以及4伙三房一套連儲物房單位，其中包括14伙連天台特色單位。入場單位為第2座1樓H室一房戶，面積266方呎，折實價356.8萬元，呎價13,414元。發展商上周修訂飛揚第1期價單，平均減幅約7%；同時增加折扣，原先一房及兩房最高折扣15%，而三房最高折扣17%，最新折扣全數劃一為18%。
天瀧周六開放示範單位
由恒基地產(012)等六大發展商合作發展啟德PARK PENINSULA天瀧最快下周上載銷售安排，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，首批不少於114伙，將以招標發售，意向價參考啟德區內新盤近期成交價。項目周五率先開放示範單位予VIP優先參觀，暫錄約800至1,000人登記，周六正式對外開放。
瓏碧推40伙周六發售
現樓新盤加快推售步伐，碧桂園香港旗下九龍城單幢新盤瓏碧陸續入伙，昨落實於周六開售40伙，戶型涵蓋開放式至兩房。當中9伙以價單推售，入場單位為12樓B室開放式戶，面積213方呎，扣除所有折扣及優惠後，折實價約570萬元；另31伙招標發售，截標日期為8月31日。