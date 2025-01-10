減息帶來正面訊號 CCL當周反彈1.17% 升幅9周以來最大｜樓價走勢

減息消息利好樓市，二手樓價現反彈，惟短期爭持局面未變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升1.17%，升幅為9周以來最大，是12月19日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈第三次減息當周的市況。減息持續，為樓市帶來正面訊息，CCL連升2周共1.53%。但近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市況維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。預期新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

樓價繼續處於逾8年低位

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.50%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.22%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.64%。1月6日將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS公布首張價單138伙，1月7日屯門黃金海灣第2期珀岸公布首批價單128伙，1月8日筲箕灣傲華首輪開售價單47伙，對本地二手樓價的影響將於2025年1月下旬公布的CCL才開始反映。