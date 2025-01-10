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地產
2025-01-10 16:38:00

減息帶來正面訊號 CCL當周反彈1.17% 升幅9周以來最大｜樓價走勢

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公布第三次減息當周CCL反彈1.17% 升幅9周以來最大｜樓價走勢

公布第三次減息當周CCL反彈1.17% 升幅9周以來最大｜樓價走勢

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減息消息利好樓市，二手樓價現反彈，惟短期爭持局面未變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升1.17%，升幅為9周以來最大，是1219日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈第三次減息當周的市況。減息持續，為樓市帶來正面訊息，CCL連升2周共1.53%。但近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市況維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。預期新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

樓價繼續處於逾8年低位

楊明儀續指，CCL仍處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊。指數較20249月首次減息前135.86點低位升2.50%，較20218191.34點歷史高位跌27.22%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌2.64%16日將軍澳日出康城第12CGRAND SEASONS公布首張價單138伙，17日屯門黃金海灣第2期珀岸公布首批價單128伙，18日筲箕灣傲華首輪開售價單47伙，對本地二手樓價的影響將於20251月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升1.17%，升幅為9周以來最大。

中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升1.17%，升幅為9周以來最大。

新界西樓價逆市連跌2周

四區樓價指數，三升一跌。港島CCL_Mass143.10點，按周急升3.27%，升幅為9周以來最大，連升2周共4.96%。九龍CCL_Mass135.29點，按周升1.11%，連升2周共2.31%。新界東CCL_Mass149.61點，按周升0.83%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass128.19點，按周跌0.13%，連跌2周共0.47%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於20168月底、9月底、11月中及12月中水平徘徊。

按屋苑類型來看，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass139.92點，按周升1.30%CCL(中小型單位)138.60點，按周升1.17%CCL(大型單位)142.51點，按周升1.18%，終止2周連跌。CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.98%1.75%，同樣處於20169月底水平。而CCL(大型單位)則處於20171月中水平。

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四區樓價指數，三升一跌。

四區樓價指數，三升一跌。

今天(10日)公布的指數，根據2024年12月30日至2025年1月5日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在2024年12月16日至12月22日簽臨時買賣合約，是12月19日美國聯儲局宣佈減息0.25厘，及本港大型銀行宣布下調最優惠利率0.125厘當周的市況。

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