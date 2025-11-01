減息後112個屋苑供平過租 一文看清收租王排名｜樓市數據

美國聯儲局如市場預期般減息0.25厘，本港銀行亦跟隨，宣布減息0.125厘。以滙豐銀行為例，最優惠利率（P）由5.125厘下調至5厘。現時普遍採用的H按（拆息按揭）封頂息為P-1.75厘，意味實際供樓利率將由3.375厘降至3.25厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，自9月以來，本港銀行已兩度減息，累計減幅達0.25厘。加上近期中美關係緩和及股市回暖，有望進一步提振樓市氣氛，預料將吸引更多租客「轉租為買」，同時亦促使以收租為目標的投資者更積極入市。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，聯儲局宣布再度減息0.25厘，金管局亦隨即下調基本利率，香港主要銀行亦宣布跟隨下調港元最優惠利率，有助減輕供樓及企業融資成本；加上股市暢旺，差估署樓價指數連升4個月，帶動用家與投資者加快入市，推動樓市穩步向好。

以貸款500萬元、30年還款期計算，按揭利率由3.375厘降至3.25厘後，每月供款將由22,105元減至21,761元，節省344元。若計及9月以來兩次減息共0.25厘，則每月供款可減692元，對供樓人士而言是一大紓緩。