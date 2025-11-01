減息後112個屋苑供平過租 一文看清收租王排名｜樓市數據

美國聯儲局如市場預期般減息0.25厘，本港銀行亦跟隨，宣布減息0.125厘。以滙豐銀行為例，最優惠利率（P）由5.125厘下調至5厘。現時普遍採用的H按（拆息按揭）封頂息為P-1.75厘，意味實際供樓利率將由3.375厘降至3.25厘。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，自9月以來，本港銀行已兩度減息，累計減幅達0.25厘。加上近期中美關係緩和及股市回暖，有望進一步提振樓市氣氛，預料將吸引更多租客「轉租為買」，同時亦促使以收租為目標的投資者更積極入市。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，聯儲局宣布再度減息0.25厘，金管局亦隨即下調基本利率，香港主要銀行亦宣布跟隨下調港元最優惠利率，有助減輕供樓及企業融資成本；加上股市暢旺，差估署樓價指數連升4個月，帶動用家與投資者加快入市，推動樓市穩步向好。
以貸款500萬元、30年還款期計算，按揭利率由3.375厘降至3.25厘後，每月供款將由22,105元減至21,761元，節省344元。若計及9月以來兩次減息共0.25厘，則每月供款可減692元，對供樓人士而言是一大紓緩。
78%屋苑「供平過租」 按月增9%
在息口回落及人才流入帶動下，租金持續上升，「供平過租」的屋苑數目明顯增加。以最新按息3.25厘計算，中原地產統計顯示，143個租金指數成份屋苑中，有112個屋苑於8月份的租金回報率高於按息，即多達78%屋苑「供平過租」，較7月的103個增加約9%。當中回報率達4厘或以上的屋苑有34個，與7月持平，但較去年同期的18個大幅上升近九成。
紅磡黃埔新邨成收租王 回報率達4.84厘
目前回報率最高的屋苑為紅磡黃埔新邨，達4.84厘，成全港收租王；其次為荃灣荃威花園及西環嘉輝花園，分別錄得4.83厘及4.69厘。上月以4.87厘居首的九龍灣得寶花園，則回報率回落至4.59厘，排名跌至第四。鰂魚涌南豐新邨及葵涌華景山莊則同以4.48厘，排第五位。
沒有屋苑回報率低於2厘 最低仍錄2.13厘
另一方面，回報率低於2厘的屋苑已絕迹，去年同期則有6個。目前回報率最低的屋苑為九龍站凱旋門，錄得2.13厘。