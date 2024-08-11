減息氣氛濃 買家續審慎 7月工商舖買賣價量齊跌 成交額按年跌26%

7月份市場憧憬減息氣氛濃厚，不少投資者保持審慎觀望態度，令工商舖買賣價量齊跌。中原(工商舖)資料顯示，7月錄得約238宗工商舖買賣成交，宗數較6月份微跌，成交金額則錄得約27.52億元，按年跌約26%。該行預測，美國就業增長有所放緩，相信9月份美國減息機會極大，投資者入市信心可望加強，預料投資者會積極部署吸納優質工商舖物業，期望可帶動整體工商舖買賣交投穩步向好。
缺大手買賣 總金額按月跌7.6%
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計7月份工商舖買賣價量表現一般，共錄得約238宗工商舖買賣成交，較上月微跌約1.6%，對比2023年同期亦微跌約4.8%。至於成交金額，在缺乏大手買賣成交下，全月共錄得約27.52億元，較上月減少約7.6%，按年對比則跌約26%，相信是由於去年同期啟德沐泰街7號THE HENLEY地下連一樓，以約5.28億元易手，致令兩者基數相差較大。
5球以下細價工廈成交佔多
他續表示，上月工商舖物業買賣呈個別發展，工廈及商舖物業分別錄得約155宗及約51宗，按月分別微跌約4宗及約2宗；成交金額方面，工廈成交金額錄得約10.37億元，按月及按年分別跌約26%及40%，主因涉及的工廈物業成交仍以500萬元以下細價物業，加上不少發展商繼續以低價策略促銷工商一手新盤，故令整體買賣金額進一步下降。
商舖方面，月內不少資深投資者持續沽貨，買賣成交金額按月上升約12%， 當中較為矚目為荃灣荃景圍191至195號荃威花園商場3期6樓全層，面積約118,464方呎，以約2.18億元易手。該樓上舖原由投資者羅守輝持有，現時由兩間護老院承租，月租接近196萬元，回報逾10厘，新買家料為經營護老院或相關人士。
商廈上月錄矚目成交 金額按月增4.6%
至於商廈表現則價量齊升，7月份買賣市場共錄得約32宗成交，按月上升約2宗，按年則上升約5宗，成交金額亦錄得約7.89億元，按月及按年分別增約4.6%及1.2倍。月內出現個別矚目買賣成交，如長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心17樓全層連45個車位，全層面積約24,406方呎，成交價約4.1億元。
物業回報大 方吸客入市
潘志明分析，礙於全球經濟復甦步伐放緩，現時市場對投資工商舖物業較為審慎，加上銀行取態更見保守，物業回報更需較以往有所提高，才可吸引投資者入市，因而導致還價幅度相對較大，而近期市場出現個別超高回報的買賣成交，亦為工商舖帶來新投資方向。
此外，日前聯儲局公布最新議息結果，息率一如市場預期維持不變，已是連續8次維持息率不變，同時，美國最新6月份消費者物價指數(CPI)，已連跌3個月至3%，創近12個月新低，而就業增長亦有所放緩，離通脹回落至2%的目標不遠，相信利率已經可以確認見頂，意味著減息周期即將開始，市場重新聚焦減息幅度，將有效進一步鞏固投資者入市工商舖物業信心，預料買賣成交會隨之穩步增長，料8月份整體買賣價量會有所改善。
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