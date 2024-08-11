減息氣氛濃 買家續審慎 7月工商舖買賣價量齊跌 成交額按年跌26%

7月份市場憧憬減息氣氛濃厚，不少投資者保持審慎觀望態度，令工商舖買賣價量齊跌。中原(工商舖)資料顯示，7月錄得約238宗工商舖買賣成交，宗數較6月份微跌，成交金額則錄得約27.52億元，按年跌約26%。該行預測，美國就業增長有所放緩，相信9月份美國減息機會極大，投資者入市信心可望加強，預料投資者會積極部署吸納優質工商舖物業，期望可帶動整體工商舖買賣交投穩步向好。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計7月份工商舖買賣價量表現一般，共錄得約238宗工商舖買賣成交，較上月微跌約1.6%，對比2023年同期亦微跌約4.8%。至於成交金額，在缺乏大手買賣成交下，全月共錄得約27.52億元，較上月減少約7.6%，按年對比則跌約26%，相信是由於去年同期啟德沐泰街7號THE HENLEY地下連一樓，以約5.28億元易手，致令兩者基數相差較大。

在缺乏大手買賣成交下，工商舖7月份全月共錄得約27.52億元，按月減少約7.6%，按年對比則跌約26%。(資料圖片)

5 球以下細價工廈成交佔多

他續表示，上月工商舖物業買賣呈個別發展，工廈及商舖物業分別錄得約155宗及約51宗，按月分別微跌約4宗及約2宗；成交金額方面，工廈成交金額錄得約10.37億元，按月及按年分別跌約26%及40%，主因涉及的工廈物業成交仍以500萬元以下細價物業，加上不少發展商繼續以低價策略促銷工商一手新盤，故令整體買賣金額進一步下降。

商舖方面，月內不少資深投資者持續沽貨，買賣成交金額按月上升約12%， 當中較為矚目為荃灣荃景圍191至195號荃威花園商場3期6樓全層，面積約118,464方呎，以約2.18億元易手。該樓上舖原由投資者羅守輝持有，現時由兩間護老院承租，月租接近196萬元，回報逾10厘，新買家料為經營護老院或相關人士。