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地產
2023-11-05 19:00:00

減辣後二手交投回暖 中原十大屋苑本周末錄7宗成交 近8周次高｜二手市況

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中原十大屋苑本周末錄7宗二手成交，較上周末多1宗，樓市減辣後，二手交投正逐步回暖。(資料圖片)

中原十大屋苑本周末錄7宗二手成交，較上周末多1宗，樓市減辣後，二手交投正逐步回暖。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，零成交屋苑有5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣後，市場方向明確，多個一手新盤隨即推出發售，二手交投亦見回暖，本周末中原十大屋苑錄得7宗成交，是近8周次高。他認為，市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家，對後市投下信心一票；但仍有部分買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手交投步伐仍會慢慢加快，料後市仍會逐步向升。

港島上車新盤開售 搶走市場焦點

港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末只有太古城錄得2宗成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末未有錄得買賣成交，本月首5天亦暫僅錄1宗成交，交投仍然偏慢。他指出，減辣後市場氣氛已見好轉，區內睇樓氣氛亦漸見回暖，惟本周有港島上車新盤開售，搶去市場焦點，令區內二手交投略為放慢。

鰂魚涌康怡花園本周末未有錄得成交，本月首5天亦暫僅錄1宗，交投仍偏慢。 將軍澳新都城本周末錄得2宗買賣成交，交投加快，平均呎價14,181元。

九龍5 新界零成交

九龍區4大指標屋苑美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，本周末合共錄得5宗成交。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄得2宗買賣，交投加快，平均實用呎價14,181元。至於新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末均未錄得成交，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，本周末多個新盤開售，搶盡焦點，令二手交投受壓，加上施政報告後，部分買家仍期望樓價再有下調空間，令買賣雙方拉鋸，反映市場客源仍在，惟成交需時。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

平均建築呎價()

香港

太古城

2(+100%)

13723(-15.1%)

12067

康怡花園

0(上周1成交)

-

-

海怡半島

0(上周1成交)

-

-

九龍

美孚新邨

1(上周0成交)

9929(-)

7447

麗港城

1(上周0成交)

11760(-)

9450

黃埔花園

1(無升跌)

12660(-11.7%)

11137

新都城

2(+100%)

14181(-7.8%)

10120

新界

沙田第一城

0(無升跌)

-

-

嘉湖山莊

0(上周1成交)

-

-

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

7(+16.7%)

-

-

註：綜合市場成交數據

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