減辣後二手交投回暖 中原十大屋苑本周末錄7宗成交 近8周次高｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，零成交屋苑有5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣後，市場方向明確，多個一手新盤隨即推出發售，二手交投亦見回暖，本周末中原十大屋苑錄得7宗成交，是近8周次高。他認為，市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家，對後市投下信心一票；但仍有部分買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手交投步伐仍會慢慢加快，料後市仍會逐步向升。