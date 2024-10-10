渣打推低息定按 中原按揭王美鳳：銀行取態積極 短期定息彈性大料受歡迎

再有大型銀行為市場提供低息定按計劃，渣打銀行今日(10日)推出全新定息按揭計劃，鎖定二年或三年同為3.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按計劃，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇，除了反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，亦反映銀行對樓按之積極取態。有關全新定息按揭為置業人士及按揭用家增添更多低息定按選擇，有利用家先享減息效果及管理供款預算，加上在本港減息周期啟動後市場氣氛已正在回暖、多個新盤起動推售銷情理想，二手交投亦明顯增加，多個利好訊息可進一步加強買家入市信心。

王美鳳指出，是次銀行全新定按共兩個定息期選擇，現時市場H按息主要為3.875厘，借款人若選擇此定按計劃可於現階段及往後二年至三年便鎖定享有低於現時按息，按息即時較現時降低0.625厘，30年期計之月供現時可減少7.5%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。 減息周期初期 傾向短期定息 王美鳳認為，有關定按備有較短之兩年定息期而即可享有3.25%的低按息，按息即可低於現時主要按息3.875厘達0.625厘，基於現時處於減息周期初期，加上較多低息定按申請人傾向選擇定息期較短彈性相對較大之計劃，估計在相同定息率的選擇下或較多人選擇定息期較短之兩年定息期。

自9月下旬至今大銀行相繼推出低息定按計劃，根據中原按揭客戶申請情況，較多人傾向選擇二年或三年之定息期為主，相信主要原因是罰息年期跟隨定息期，較短定息期之彈性相對較大，加上現時處於減息期初階段客戶未能掌握未來息率調整步伐，故傾向選擇短一點之定息期。 王美鳳指出，最近於市場推出之低息定按計劃未設有現金回贈，而市場上現時之按揭現金回贈仍主要介乎貸款額之0.1%至0.3%為主，相信此因素不會影響用家選擇低息定按計劃；然而，由於低息定按計劃未設有高存息戶口優惠(mortgage link)，慣常愛用mortgage link戶口停泊資金或儲蓄的用家則可能傾向選擇市場H按為主，用家可樓據計劃特點及自身情況去衡量選用市場上定息或浮息按揭計劃，相信按揭用家甚為歡迎於現時市場上有更多元化之浮息及定息按揭選擇。

料定按使用率將上升 ​王美鳳表示，是次再有銀行推出全新低息定按計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，而是預先享有減息及鎖定息率效果，料可對一些用家帶來吸引力，現時市場定按使用率為0%，預料新低息定按計劃可推升市場定按使用率。 參考過往數字，大型銀行曾於2022年推出定按計劃，年內定按使用率曾由0%升至10%，此外，銀行亦曾相繼於2017年至2018年推出首年至首三年之定息按揭計劃，結合低息及定息保障，推升定按使用率於2018年4月曾高達49.3%。