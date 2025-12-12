港人宜居新選擇：馬六甲 世界遺產旁的旅遊房產黃金機遇

近年來，許多香港人都在尋求一個可以讓身心喘息、同時又具備優厚投資前景的海外安居或置業地點。在眾多選擇中，馬來西亞的歷史文化名城馬六甲(Melaka)正以其獨特的魅力和日益成熟的旅遊經濟，成為香港投資者眼中的「宜居」與「投資」雙重熱點。
宜居魅力—慢活古城的優質生活
馬六甲之所以對港人具有強大吸引力，核心在於其提供了一種與香港截然不同的生活模式。作為聯合國教科文組織(UNESCO)世界文化遺產城市，馬六甲保存了豐富的歷史建築和多元文化遺產。在這裡，生活節奏明顯慢下來，港人可以擺脫高壓，享受真正的「慢活」：包括可以輕鬆探索豐富的歷史美景、熱鬧的購物場所和精緻的餐飲選擇；衣食住行價格更為親民，生活壓力大大降低；先進醫療設施，醫療費用合理且可負擔；交通便利，與吉隆坡和新加坡等主要城市保持良好的連接。
投資潛力——旅遊經濟與「第二家園」
除宜居環境，馬六甲的房地產市場亦展現出強勁的投資潛力，尤其適合尋求穩定租金回報和資本增值的香港投資者：包括旅遊業強勁增長，確保了高入住率和穩定的租賃市場；馬來西亞政府近年對「第二家園」(MM2H)計劃進行了優化調整，提供了一條更清晰、更靈活途徑將定期存款用於在當地置業、教育或醫療用途；旅遊業的持續蓬勃發展，加上交通基建的完善，預計將不斷推高優質地段的房地產價值，提供資產增值的機會。
屢獲殊榮的Asteria Melaka
在眾多投資項目中，由 Axteria Group Berhad開發的Asteria Melaka可謂是區內最矚目的焦點，為香港投資者提供了參與馬六甲增長紅利的絕佳機會。Asteria Melaka在2025年的 PropertyGuru 亞洲房地產大獎(馬來西亞)中榮獲「最佳活化商業發展項目」(BEST REJUVENATED COMMERCIAL DEVELOPMENT)大獎，這充分證明了其卓越的設計和長遠的投資價值。項目地理位置極佳，位於Kota Laksamana區，距離馬六甲市中心僅3分鐘車程。步行可達娛樂和商業中心，距離馬六甲的UNESCO世界遺產區和雞場街等熱門旅遊景點也僅約4.5公里至4.6公里。
Asteria Melaka是一個充滿活力的綜合發展項目，包括一座16層高的酒店、零售空間，以及兩座住宅大廈。其中，44層高的公寓擁有306個單位，非常適合尋求穩定租賃回報的投資者。值得一提的是，另一座39層的公寓單位已經全部售罄，反映市場對此項目的信心。項目已正式委任知名的Knight Frank Property Management進行物業管理，確保了物業服務的專業水準。此外，其服務式套房單元由專業的物業管理公司營運，能夠有效地利用旅遊市場的強勁需求，創造可觀的租金收入。
Asteria Melaka提供全套傢俱配套服務，買家可省卻裝修煩惱，即買即放租或自用。單位類型靈活，提供從開放式到雙鑰匙的多種布局，滿足不同投資需求。
掌握南洋投資的雙贏局勢
對於希望「走出去」的香港投資者而言，馬六甲提供了一個文化相通、生活舒適且投資回報可觀的理想之地。而Asteria Melaka作為馬六甲的獲獎地標，以其優越地段、綜合業態和專業管理，正是捕捉這波南洋投資紅利、實現「宜居宜業」雙贏目標的精明之選。
想了解更多資訊歡迎聯絡 62116203