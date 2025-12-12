港人宜居新選擇：馬六甲 世界遺產旁的旅遊房產黃金機遇

近年來，許多香港人都在尋求一個可以讓身心喘息、同時又具備優厚投資前景的海外安居或置業地點。在眾多選擇中，馬來西亞的歷史文化名城馬六甲(Melaka)正以其獨特的魅力和日益成熟的旅遊經濟，成為香港投資者眼中的「宜居」與「投資」雙重熱點。

宜居魅力—慢活古城的優質生活

馬六甲之所以對港人具有強大吸引力，核心在於其提供了一種與香港截然不同的生活模式。作為聯合國教科文組織(UNESCO)世界文化遺產城市，馬六甲保存了豐富的歷史建築和多元文化遺產。在這裡，生活節奏明顯慢下來，港人可以擺脫高壓，享受真正的「慢活」：包括可以輕鬆探索豐富的歷史美景、熱鬧的購物場所和精緻的餐飲選擇；衣食住行價格更為親民，生活壓力大大降低；先進醫療設施，醫療費用合理且可負擔；交通便利，與吉隆坡和新加坡等主要城市保持良好的連接。

投資潛力——旅遊經濟與「第二家園」

除宜居環境，馬六甲的房地產市場亦展現出強勁的投資潛力，尤其適合尋求穩定租金回報和資本增值的香港投資者：包括旅遊業強勁增長，確保了高入住率和穩定的租賃市場；馬來西亞政府近年對「第二家園」(MM2H)計劃進行了優化調整，提供了一條更清晰、更靈活途徑將定期存款用於在當地置業、教育或醫療用途；旅遊業的持續蓬勃發展，加上交通基建的完善，預計將不斷推高優質地段的房地產價值，提供資產增值的機會。