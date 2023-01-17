港島南岸｜揚海全新四房連裝修現樓示位 豪華遊艇設計主題

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新開放現樓連裝修示範單位，其中第1A座27樓A單位，屬四房一套房連裝修及家具設計，實用面積1,299方呎，層與層之間高度約3.15米。
單位間隔寬敞方正，全落地玻璃趟門接連約53方呎露台，外望開揚深灣遊艇會及山巒自然景觀。單位之室內設計貫徹項目外型之「揚帆出海」概念，以豪華遊艇作為設計主題，透過不同的圓角設計及優雅的細節來展示出動與靜的優尚生活氣度，並配合雲石瓷磚地板，尊貴非凡。
🠗🠗第1A座27樓A室現樓示位🠗🠗
廳房同向 廚房備有各款名牌家電
單位飯廳擺放8人圓桌，適合住戶邀請親朋好友相聚。單位廳房同向，玻璃大窗廣納戶外景致及自然光，舒適自在。主人套房面積寬敞，放置雙人大床後仍可三邊落床，並特設空間作大型衣帽間。主人浴室配備美國品牌ROCA、KOHLER的浴缸及洗手盆，及德國品牌Hansgrohe水龍頭等。廚房屬梗廚設計，備有各款名牌家電，包括蒸爐、焗爐、雪櫃、洗衣機、乾衣機、酒櫃等。
524方呎兩房 同樣以航海為主題
同日發展商亦開放第1A座27樓C單位現樓連裝修及家具示範單位，屬兩房連開放式廚房設計，實用面積524方呎，層與層之間高度約3.15米。
單位之室内設計同樣以航海為主題，以客廳的深藍色梳化及主人睡房的海藍色特式牆帶出海洋的感覺。單位間隔寬敞方正，客廳連接全落地玻璃趟門及約22方呎露台。
大門入口位置擺放儲物櫃，提升室内收納空間。單位的睡房與客飯廳均為同向，主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，並特別預留位置擺放大型衣櫃，同時主人睡房連接16方呎工作平台。
🠗🠗第1A座27樓C室現樓示位🠗🠗
浴室配置時尚高雅，包括美國品牌KOHLER洗面盆及德國品牌Hansgrohe水龍頭等。廚房開放式設計，配備多款名牌家電，用料講究，包括蒸焗爐、洗衣機、乾衣機等。
揚海由兩座住宅大樓組成，分別設有24層及29層住宅樓層，提供600個住宅單位，實用面積由320至1,901方呎，間隔由一房至四房，另設特色單位，預計關鍵日期為今年8月31日，樓花期不足8個月。