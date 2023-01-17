港島南岸｜揚海全新四房連裝修現樓示位 豪華遊艇設計主題

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新開放現樓連裝修示範單位，其中第1A座27樓A單位，屬四房一套房連裝修及家具設計，實用面積1,299方呎，層與層之間高度約3.15米。

單位間隔寬敞方正，全落地玻璃趟門接連約53方呎露台，外望開揚深灣遊艇會及山巒自然景觀。單位之室內設計貫徹項目外型之「揚帆出海」概念，以豪華遊艇作為設計主題，透過不同的圓角設計及優雅的細節來展示出動與靜的優尚生活氣度，並配合雲石瓷磚地板，尊貴非凡。

🠗🠗第1A座27樓A室現樓示位🠗🠗