港島南岸｜揚海盡推最後104伙應市 最平1004萬 下月2日開賣

樓市氣氛轉旺，發展商積極推售新盤餘貨應市。由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今日(17日)公布將於2月2日展開新一輪銷售，推售全盤最後104伙，當中59伙以價單形式發售，另45伙採招標形式推售。
迄今累沽496伙 套現121億
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，揚海開售迄今累沽496伙，總套現約121億元。項目已獲批入伙紙，相信能夠如期交樓。是次以價單形式發售的59伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎320至955方呎。單位價單定價由1,255.5萬至4,849.7萬元，呎價介乎39,234元至51,115元。扣除最高20%折扣優惠後，單位折實售價由1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價介乎31,388至40,892元，折實平均呎價35,495元。
入場單位為320方呎一房
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，是次入場單位為第2A座5樓E室，實用面積320方呎，一房間隔，折實售價1,004.4萬元，呎價31,387元。至於招標方式推售的45伙，戶型涵蓋三房、四房及特色戶，實用面積介乎874至1,901方呎。最新開放項目3個現樓示範單位，當中2個連裝修，即日起開放予公眾預約參觀。
料今年樓市走勢正面向上
湯耀宗稱，隨著市民生活逐步復常，市場已消化加息，並預期息口今年將會見頂，預期樓市全年走勢正面向上。集團推盤計劃方面，他透露部署推售包括黃竹坑站港島南岸第4期、將軍澳日出康城第13期，以及元朗十八鄉路項目等。