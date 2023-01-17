港島南岸｜揚海盡推最後104伙應市 最平1004萬 下月2日開賣

樓市氣氛轉旺，發展商積極推售新盤餘貨應市。由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，今日(17日)公布將於2月2日展開新一輪銷售，推售全盤最後104伙，當中59伙以價單形式發售，另45伙採招標形式推售。

迄今累沽 496 伙 套現 121 億

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，揚海開售迄今累沽496伙，總套現約121億元。項目已獲批入伙紙，相信能夠如期交樓。是次以價單形式發售的59伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎320至955方呎。單位價單定價由1,255.5萬至4,849.7萬元，呎價介乎39,234元至51,115元。扣除最高20%折扣優惠後，單位折實售價由1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價介乎31,388至40,892元，折實平均呎價35,495元。