港島南岸｜海盈山新增最高九成一按按揭優惠

金管局於月初放寬住宅物業按揭成數，將樓價1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，而1,500萬至3,000萬元物業按揭上限放寬至60%，市場看好可刺激換樓需求及增加市場交投。近期陸續有新盤增加優惠吸客，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」最新亦更新價單，推出「120天備用一按貸款付款計劃」的第一按揭貸款成數提高。

樓價1,500萬元或以下的單位，原先劃一最高可獲借樓價七成一按，最新更新至最高可借九成；而樓價逾1,500萬至1,750萬元最高可獲貸款額為1,050萬元加成交價20%。

至於樓價逾1,750萬至3,000萬元內單位，最高貸款額為樓價80%；樓價逾3,000萬至3,600萬元內單位的貸款額最高為1,800萬元加成交價20%；而樓價3,600萬元以上單位，最高貸款額為樓價70%。

有關按揭計劃的還款年期及利率維持不變，貸款年期最長為25年，年利率以P減2.5厘計算(現P為6厘)。