港島南岸｜海盈山短期內加推 中原於黃竹坑特設逾1800呎專門店

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」正在接收認購登記，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊透露，項目暫已錄得約1,100票，以首批88伙計算，超額認購約11倍，正部署短期內加推新一批單位應市，會考慮較受歡迎的兩房及三房戶型，亦有加價空間，有機會周末展開首輪銷售。
盧永俊指，受惠最新的放寬按揭措施，項目於過去周末睇樓及入票情況均表現理想，相信銷情會熾熱。
為配合「海盈山」最新銷售部署，中原地產特為項目設立行內首間「海盈山」專門店，並於今日(10日)舉行開幕儀式暨記者會，盧永俊與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑主持開幕儀式。該分行正面面向「港島南岸」發展區，實用面積逾1,800方呎，設有6組共40多名次理進駐提供樓盤資訊。
上半年千萬以上物業成交錄逾4700宗
陳永傑稱，通關效應帶動本港住宅物業，2023年上半年價值1,000萬元以上的豪宅買賣合約登記錄約4,783宗，總1,216.29億元，較2022年下半年的2,986宗及725.96億元，分別上升60.2%及67.5%。顯示即使面對美國加息影響，香港豪宅項目於眾多投資工具當中仍是較穩健的一環；加上政府於上周五(7日)放寬按揭成數，「海盈山」為首批受惠樓盤，首批推出市場的88伙中，約80%單位樓價屬1,500萬元以下，新政策大大降低置業人士的首期支出，有助增加市民入市意欲，而過去周末兩日睇樓量即時上升約三成，料7月份一手買賣可達1,500宗。
已接獲約30組內地客 料入伙後呎租達70元
中原地產西半山首席營業董事李巍指，受惠於中港正常通關，「海盈山」自推出以來已獲國內華南區同事轉介約30組客戶，估計於未來兩周可接獲約100組 客戶。他預料，「海盈山」入伙後呎租可達70元，租賃回報高達3厘，對投資客具吸引力，故預計整體約有一半客群屬投資客，或有20%至30%客戶屬「港島南岸」第1期及第2期客戶。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期由第2座一幢住宅大樓組成，細分為2A及2B兩個分翼，提供432伙。單位實用面積介乎351至1,847方呎，間隔涵蓋一房至四房。標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足。項目設有138個車位，車位與住戶比例為1比3，預計關鍵日期為2025年3月15日。