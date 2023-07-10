港島南岸｜海盈山短期內加推 中原於黃竹坑特設逾1800呎專門店

盧永俊(右)透露，海盈山正部署短期內加推新一批單位應市，會考慮較受歡迎的兩房及三房戶型，亦有加價空間。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」正在接收認購登記，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊透露，項目暫已錄得約1,100票，以首批88伙計算，超額認購約11倍，正部署短期內加推新一批單位應市，會考慮較受歡迎的兩房及三房戶型，亦有加價空間，有機會周末展開首輪銷售。

盧永俊指，受惠最新的放寬按揭措施，項目於過去周末睇樓及入票情況均表現理想，相信銷情會熾熱。

為配合「海盈山」最新銷售部署，中原地產特為項目設立行內首間「海盈山」專門店，並於今日(10日)舉行開幕儀式暨記者會，盧永俊與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑主持開幕儀式。該分行正面面向「港島南岸」發展區，實用面積逾1,800方呎，設有6組共40多名次理進駐提供樓盤資訊。