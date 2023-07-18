港島商廈租金回落 林家謙即「升呢」工作室 享一人之海景

由「AI尹光」翻唱林家謙(Terence)的《一人之境》影片，約一個月觀看次數逼近百萬，掀起一時熱話。原唱者林家謙雖然未親身對此作回應，惟近期被傳媒捕獲與家人一同出動搬遷工作室，據報道指，林家謙由上環橫街搬至較近大路的商業大廈，新址更可外望維多利亞港。林家謙此時決定擴充工作室，除了其事業發展順利，「吸金」能力強勁外，另一邊廂亦反映港島商廈供過於求情況嚴峻，愈來愈「抵租」？

上環海景商廈叫租 1.4 萬

翻查現時上環附近的寫字樓租盤，一個建築面積約600方呎，可享海景，月租最平叫價1.4萬元，呎租約23元。預算稍為多少少，同區有裝修海景寫字樓單位，建築面積650方呎，月租叫價1.5萬元，可見若想進駐上環的海景Office門檻不算太高。若沒有海景，不過與港鐵上環站步程僅約2分鐘，建築面積約340方吋的高層單位，並附有自家洗手間，月租叫價1.05萬元。

身為獨立歌手的林家謙，向來事事親力親為，連是次搬新工作室都是靠自己、家人及助手出手，未有找搬運公司，「慳返」搬運費。不過一個「慳家」的人都願意「揼錢升呢」為海景工作室，或顯示目前港島區商廈確實「抵租」。