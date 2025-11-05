港島寫字樓買賣交投按年回升！中環合成商業大廈全層放售 意向價約1532萬｜商廈市況

隨着本港經濟出現回暖跡象，港島商廈交投明顯回升。根據中原(工商舖)資料顯示，9月份寫字樓錄得約57宗買賣，較去年同期上升近七成；而新近阿里巴巴(9988)與螞蟻集團以逾約72億元入市銅鑼灣港島壹號中心最頂13層樓面，成為市場焦點。港島核心商業區商廈受市場注目，吸引個別投資者及用家尋寶。有業主趁勢放售旗下的位於中環擺花街合成商業大廈低層全層，並委託中原（工商舖）作獨家代理，叫價約1,532萬元。 中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次獨家代理出售物業位於中環擺花街12至16號合成商業大廈5樓全層，涉及建築面積約1,197方呎，業主意向呎價約12,800元，合計總價約1,532萬元，物業將會以現狀及交吉交易形式出售。

謝立生指出，是次放售物業樓高16層，地下為商舖；閣樓、1樓至14樓為寫字樓單位，放售樓層屬該廈低層寫字樓單位，配備2部載客升降機，方便商戶或租戶出入。謝立生補充，物業空間感十足，四正實用無柱位，加上間隔合理採光充足，為現有裝修單位，配備齊全可即交即用。適合中小型專業服務、金融後勤團隊、創科初創或共享辦公用途。 謝立生稱，上址位於港島中西區核心地段，鄰近中環地鐵站，位置優越。中環區中小型整層單位在市場屬罕見，加上售價為市場合理偏低水位，可滿足追求進駐港島核心區而預算有限的中小企或要求有一定租金回報的投資者，對於中長線發展的潛在投資者來説極具吸引力。