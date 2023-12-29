港島樓揸11年都蝕走！曦巒一房貶值466萬 較去年容祖兒沽貨價賣平逾兩成｜二手蝕讓

二手市場蝕讓個案持續出現，近年普遍要損手離場的銅鑼灣曦巒再錄新個案。據代理消息指，曦巒中層A室，實用面積約465方呎，一房間隔，以785萬元易手，呎價約16,882元，成交價及呎價料創屋苑新低。
據悉，原業主於2012年以1,251.5萬元購入單位，持貨約11年，帳面虧損466.5萬元，單位期內大幅貶值約37.3%，料為項目歷來最大宗蝕讓個案。
容祖兒2021年以1025萬售出同類戶
資料顯示， 樂壇天后容祖兒及其母相關人士，於去年2月沽出低數層的A室，實用面積及間隔相若，以1,025萬元成交，呎價約22,043元，當時帳面貶值約109.8萬元或9.7%。如今上述單位成交價較容祖兒沽貨價再回落240萬元或約23.4%。
上月有業主蝕423萬沽貨
曦巒上月亦有業主帳面損失423萬元賣樓離場，單位為極低層D室，實用面積約587方呎，屬兩房連儲物室間隔。原開價1,550萬元，惟乏人問津，最終以1,058萬元沽出，累減492萬元或約31.7%，呎價約18,024元。原業主於2012年以1,481萬元入市，持貨約11年，帳面虧損423萬元或約28.6%。
曦巒位於銅鑼灣希雲街38號，於2014年6月入伙，樓齡約9年，提供190伙，單位實用面積由339至1,770方呎。