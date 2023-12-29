港島樓揸11年都蝕走！曦巒一房貶值466萬 較去年容祖兒沽貨價賣平逾兩成｜二手蝕讓

二手市場蝕讓個案持續出現，近年普遍要損手離場的銅鑼灣曦巒再錄新個案。據代理消息指，曦巒中層A室，實用面積約465方呎，一房間隔，以785萬元易手，呎價約16,882元，成交價及呎價料創屋苑新低。

據悉，原業主於2012年以1,251.5萬元購入單位，持貨約11年，帳面虧損466.5萬元，單位期內大幅貶值約37.3%，料為項目歷來最大宗蝕讓個案。

容祖兒 2021 年以 1025 萬售出同類戶

資料顯示， 樂壇天后容祖兒及其母相關人士，於去年2月沽出低數層的A室，實用面積及間隔相若，以1,025萬元成交，呎價約22,043元，當時帳面貶值約109.8萬元或9.7%。如今上述單位成交價較容祖兒沽貨價再回落240萬元或約23.4%。