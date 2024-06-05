港島藍籌盤連爆劈價及蝕讓 太古城重災 三房則王造價跌穿9球(有圖)｜二手市況

二手市況回軟，向來被視為防守力較強的港島區藍籌屋苑亦接連爆出劈價及蝕讓成交。當中包括鰂魚涌太古城一個三房則王單位，業主狠劈312萬元，以868萬元沽出，成交價失守900萬元關口外，呎價僅見約11,620元，與屋苑上月平均成交呎價約13,757元相比，低約15.5%。
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月速錄6宗買賣個案，平均每日達1.2宗，與上月同期僅錄1宗相比，交投速度明顯加快。最新成交包括太古城燕宮閣低層A室，實用面積約747方呎，屬則王間隔，三房一套外接公家平台，坐向東北。從代理提供的單位相片可見，內櫳有雅致裝修，保養不俗，外望街景。
今年3月開價1180萬放盤
據了解，單位於今年3月份以1,180萬元放售，最終以868萬元易手，累減312萬元或約26.4%，呎價約11,620元。新買家為區內用家，見上址價錢合理，連雅致裝修，遂拍板購入單位自用。原業主於2014年以930萬元購入，再於2019年以1,300萬元作內部轉讓。現最新成交價較2014年的購入價損失62萬元或約6.7%。
⇊太古城燕宮閣低層A室⇊
太古城特色戶連環見紅 2年蒸發26%
太古城本月二手成交連環見紅，包括寶山閣頂層連天台單位，實用面積約598方呎，連約527方呎天台，兩房間隔。原於2月份叫價約1,200萬元放盤，最終以約925萬元獲用家承接，累減275萬元或約22.9%，呎價約15,468元。原業主於2022年以約1,250萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面蝕約325萬元，物業期內跌價26%。
另一宗特色戶蝕讓個案為燕宮閣頂層連天台單位，實用面積約747方呎，屬套房則王單位，於周日(2日)以1,258萬元沽出，呎價約16,841元。原業主於2014年以約1,453.8萬元入市，持貨約10年，現轉手帳面虧損約195.8萬元，物業期內貶值約13.5%。
海怡半島單邊海景三房套3年損手412萬
另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島6座低層A室，實用面積約747方呎，三房一套間隔，坐向西北，享單邊全海景。
盧鏡豪指，單位於今年4月底放盤，開價950萬元，最後以848萬元沽出，累減102萬元或約10.7%，呎價約11,352元。據了解，新買家為用家，心儀單位海景，加上業主開價吸引，遂快速決定入市。原業主於2021年以1,260萬元購入單位，持貨約3年，現沽出帳面大幅虧損412萬元，物業期內貶值約32.7%離場。