港鐵屯門16區站第1期項目截收6份標書 長實、嘉華、會地等有份

港鐵(066)就屯門第16區站第1期物業發展項目今日(5日)下午2時截標，港鐵公布，共收到6份標書，將詳細考慮有關的標書，並於稍後公布招標結果。據了解，有份入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外發展(688)。 長實：只要價錢合適 定必繼續於香港購買土地 長實物業投資及估價部首席經理陳文偉稱，只要價錢合適，集團定必繼續於香港購買土地，用作未來發展新項目。 嘉華：因應市況出價 料後市平穩向好 嘉華國際發展及租務總監(香港地產)尹紫薇稱，項目將來設有鐵路站、商場，認為交通及生活配套充足。樓市氣氛近期好轉，集團會因應市況出價，預計後市走勢平穩向好。

市傳港鐵容許中標者分期支付地價，一半在招標時支付，另一半可於項目取得入伙紙或2031年11月底的落成期前繳付。尹紫薇指，相關安排有助發展商現金流處理，強調集團會「計好自己數」。