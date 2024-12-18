港鐵東涌東站1期拆細重推 接獲4份標書 長實、信置、南豐等入標｜地皮截標

據現場可見，共接獲至少5份標書，當中包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、南豐集團及兩名不知名財團。

曾於去年流標「拆細」重推的港鐵(066)東涌東站第1期項目於今日(18日)下午2時截標。據悉，項目共收到4份標書，當中包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)及南豐集團以獨資形式入標，信和置業(083)夥鷹君集團(041)參與競投。港鐵表示，公司將詳細考慮有關標書，並於稍後公布招標結果。

第1期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎。項目市場估值介乎3.2億至8.1億元，每方呎樓面地價介乎約1,000至2,500元。