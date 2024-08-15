港鐵：樓市進入整固期 以市價推盤 未來12個月內推東涌東站1期招標

行政總裁金澤培表示，截至今年6月底，港鐵有14個住宅物業項目，預計未來數年將為房屋市場提供約12,000個單位。集團應政府邀請，在今年上半年提交有關擬建白石角站的發展潛力研究報告，包括在東鐵綫加建車站的可行性，據他了解相關研究仍在進行中；並正在對重新規劃及發展紅磡站及其周邊鐵路設施用地的機會進行研究，目標於今年底向政府遞交初步報告。

港鐵預期在今年下半年為港島南岸第4期「海盈山」、港島南岸第5期、何文田站第1期「朗賢峯」、第2期「瑜一」和將軍澳日出康城第11期「凱柏峰」的物業發展利潤入帳。

港鐵(066)公布截至今年6月底止，上半年純利升44.7%，至60.44億元。物業發展利潤17.4億元，按年大增近1.4倍，主要來自黃竹坑港島南岸第1期「晉環」、第2期「揚海」和將軍澳日出康城第11期「凱柏峰」的利潤入帳。

被問及港鐵會否就樓巿下行而調整推盤計劃，物業及國際業務總監鄧智輝稱，本港樓巿已進入整固期，今年初撤辣後交投一度活躍，惟近排稍見回落，港鐵所有項目當落成時會與合作發展商商討，樓盤會盡快推出巿場，以市價推出市場。

鄧智輝指，視乎市場情況，預計或有可能在未來12個月內為東涌東站第1期項目招標。至於小蠔灣項目，前期工程正在進行中，仍然以首批住戶於2030年入伙為目標。