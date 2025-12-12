港P不變 低按息仍持續 料帶動樓市交投

美國聯儲局最新減息0.25厘符預期，多間本地銀行亦宣布維持最優惠利率(P)不變。中原按揭董事總經理王美鳳指，減P周期已完成，雖然港銀今次未有跟隨減息，惟去年啟動減息迄今累減0.875厘，料明年上半年按息處封頂維持3.25厘中性偏低水平，可進一步推動樓市交投。 王美鳳表示，基於今年9至10月銀行已分別減息兩次，銀行基本活期存息已降至零水平，存息已減無可減，而減P幅度去年至今已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅，故此減P周期已完成，是次美國減息後銀行維持P不變符合市場預期。

中原按揭董事總經理 王美鳳

明年下半年美息走向或現變數 她續稱，今年美國減息幅度達0.75厘，去年減息期開始迄今減息幅度已累達1.75厘，令美息現已返回現為3厘多中性水平，故此美國聯儲局亦指出明年再減息空間收窄，現階段美國預期明年減息次數減少及美息仍處3厘以上水平。然而，美國調整息率步伐除視乎經濟就業及通脹數據發展外，亦要留意主席鮑威爾任期於明年5月屆滿後，繼任者是否推動偏向寬鬆政策支持延續減息，將會令目前鮑威爾指出的息率政策出現變化，令明年下半年美息走向出現變數。 對於本港樓市，王美鳳稱，現時按息已維持於中性偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋求出路以有較好回報，基於物業租金回報高、樓價追落後回升潛力大，料可持續吸引資金流向樓市，加上股市繼續造好帶動套股換樓尋求穩定回報意欲亦增，料可推動樓市交投，並鞏固樓市處於上升軌道。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

明年或有一段利率停滯期 利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，對準備入市的準買家，建議優先選擇利率結構彈性較高的H按計劃，並仔細比較不同銀行的封頂息率條款與優惠。對數年前以較高利率承造按揭的業主而言，這次利率環境變化是難得的機會，可先行準備相關文件，待銀行正式調整按揭計劃後，便能迅速把握轉按時機，鎖定更優惠的貸款條件。 另外，市場雖料減息周期持續，惟明年或會有一段利率停滯期，有銀行早前推出的「定息」按揭計劃亦屬另一選項。